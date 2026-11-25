El operativo dejó como resultado a una mujer capturada, quien trasportaba el estupefaciente en sus pertenencias.

La Policía, en el marco de la ofensiva 360°, “Un Giro a la Seguridad del Atlántico”, viene adelantando planes de registro, control, solicitud de antecedentes en las vías del departamento, logrando la captura de una mujer y la incautación de más de 1.030 gramos de estupefacientes.

Este resultado se dio gracias a la pericia del canino ‘Taylor’, quien logró el hallazgo de más de mil gramos de estupefacientes.

El procedimiento de captura se realizó en la vía la Cordialidad, en el municipio de Baranoa, cuando los uniformados de la Policía Atlántico hacían controles sobre los ejes viales y realizan la señal de pare a un bus de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Cartagena, y al momento de practicarle un registro al vehículo y a las personas que venían como pasajeros, el policía guía sube el canino ‘Taylor’, entrenado en detección de narcóticos, a realizar la inspección en el bus, cuando el perro da la señal de que hay presencia de alucinógenos en la silla de una pasajera.

Ante la señal del canino, los uniformados proceden a realizar la inspección, hallándole entre sus pertenencias, dos paquetes, envueltos en cinta transparente, uno contenía en su interior 510 gramos de base de coca y el otro 520 gramo de bazuco, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía.