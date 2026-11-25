Según el reporte de las autoridades, las altas temperaturas podrían ser las causales de las quemas durante el fin de semana.

Margarita Velásquez, Comandante de Bomberos del municipio de Sitio Nuevo, sostuvo que: “se trató de una quema controlada en la parte protegida de la isla y que no presentó mayores afectaciones ni humaredas que se extiendan por la ciudad”.

El día martes 23 de noviembre también se registró una nueva conflagración, que inició en horas de la tarde, pero que amaneció apagado sin la intervención de algún organismo de socorro.

bomberos continuarán con los monitoreos

Los bomberos de sitio Nuevo indicaron que continuarán con los monitoreos de manera permanente en la zona de las playitas.

Estas quemas dejaron más de 30 hectáreas consumidas por el fuego.

En el mes de septiembre fueron dos los incendios que se presentaron en la zona. La emergencia también generó afectaciones sobre la fauna del área protegida.