Hincha de Boca que viajó en moto desde Argentina llegó a Barranquilla: más de 10 días y 8.000 km. Alcaldía de Barranquilla / Captura de video IG: @gasgerke

Pablo Ezequiel Barrionuevo, el hincha de Boca Juniors que se hizo viral tras viajar desde Argentina en la moto con la que trabaja a diario, llegó por fin a Barranquilla luego de más de 10 días de carretera.

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El ‘Xeneize’ atravesó cinco países en su travesía, llegando a casi 8.000 kilómetros de recorrido, todo documentado en su cuenta de Instagram, la cual se convirtió en un diario de viaje que acumula ya más de 117 mil seguidores.

Durante su aventura, Barrionuevo se ganó el cariño de otros amantes del fútbol que valoraron su sacrificio en los diferentes lugares por los que pasó, quienes le ayudaron con comida, hospedaje y donaciones para que pudiera seguir adelante.

Pablo Barrionuevo llegó a Barranquilla para ver a Boca Juniors

Tras salir el 6 de noviembre desde San Miguel en la provincia de Buenos Aires, Pablo acumuló exactamente 15 días de viaje hasta su llegada a Barranquilla.

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En los primeros seis días atravesó Chile hasta llegar a Perú, cruzó Ecuador y, según su propio relato, los últimos tramos llegó a recorrer hasta 700 kilómetros diarios a bordo de su Honda GLH150 para alcanzar al partido.

La final de la Copa Sudamericana se juega este sábado 21 de noviembre de 2026 a partir de las 5:30 p. m., hora colombiana, en el recién reconocido estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

¿Podrá el hincha de Boca que viajó en moto ver la final de la Sudamericana?

Pablo Barrionuevo llegó directamente al Hotel Estelar Alto Prado, ubicado al norte de Barranquilla, donde se encuentra concentrado Boca Juniors. Según el reporte de medios argentinos, el hincha fue invitado a hospedarse con el club y recibió varios regalos.

El capitán Leandro Paredes se ofreció a garantizar la entrada del hincha al estadio, quien además obtuvo también una camiseta autografiada por el jugador Alan Velasco.

Adicionalmente, el equipo argentino se encargará de suministrar los tiquetes en avión para su regreso, por lo cual las únicas preocupaciones que le quedan a Pablo son confirmar cómo llevar de vuelta la moto a casa y que Boca gane en Barranquilla su decimonoveno título internacional.

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