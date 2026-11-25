El senador Camilo Torres envió un derecho de petición a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía para exigir explicaciones por los recientes incrementos en las tarifas de electricidad en la región Caribe, que comenzarán a sentirse en las facturas de diciembre.

El congresista advirtió que en los últimos meses el aumento acumulado ha sido del 15,3%. En el caso de los usuarios de Air-e, el kilovatio hora pasó de $874 en septiembre a $1.012 en noviembre, un incremento que impacta principalmente el bolsillo de los hogares de estratos 1 y 2, así como los costos de funcionamiento de pequeños comercios y negocios.

Piden claridad sobre nuevas alzas

Torres cuestionó que los usuarios conozcan los incrementos cuando ya reciben sus facturas y pidió que las autoridades expliquen cuánto podrían subir las tarifas en los próximos meses y qué medidas se implementarán para frenar esa tendencia.

“Pero si a la gente se le pide pagar más, también tiene derecho a saber cuánto, por qué y hasta cuándo, porque nadie aquí en Colombia puede pagar el recibo de luz a ciegas”, explicó.

También solicitan información sobre el cargo por confiabilidad

En la solicitud también se pidió conocer las proyecciones tarifarias hasta abril de 2027 y el plan de acción del Gobierno para mitigar los incrementos. El senador, además, radicó un segundo derecho de petición ante la Superintendencia de Servicios Públicos para conocer los avances de la investigación sobre las plantas de generación de energía y el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta los recursos que los usuarios pagan a través del cargo por confiabilidad.

El congresista insistió en que las autoridades deben entregar respuestas antes de que lleguen las próximas facturas y garantizar mayor transparencia sobre los costos que están asumiendo los usuarios de la región Caribe.