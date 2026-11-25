Barranquilla dará inicio a la temporada de fin de año este miércoles 26 de noviembre con el encendido del árbol de Navidad más grande de Colombia, ubicado en el monumento La Ventana al Mundo de Tecnoglass. La estructura alcanza los 66 metros de altura, supera en 21 metros al monumento y se convierte en una de las más grandes de Latinoamérica.

En su montaje participaron 120 colaboradores del Grupo Tecnoglass. El árbol cuenta con 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, que permitirán proyectar diferentes gráficos y espectáculos luminosos.

Música, actividades infantiles y pirotecnia

La programación comenzará desde las 4:00 de la tarde con actividades recreativas para los niños y sus familias. A partir de las 6:00 p. m. se espera el espectáculo central, que incluirá presentaciones artísticas, musicales, historias navideñas y un show de pirotecnia.

La jornada también contará con la participación especial de Isabella Daes García, Reina del Carnaval de los Niños 2027, y Pedro Fandiño Camelo, Rey Momo del Carnaval de los Niños 2027.

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Recomendaciones para los asistentes

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para disfrutar de las actividades y evitar contratiempos por la movilidad y el tráfico en los alrededores de La Ventana al Mundo, teniendo en cuenta la asistencia de familias que se espera durante el encendido. La entrada será gratuita.