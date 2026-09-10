Festival Vallenato celebrará sus 60 años del 28 de abril al 1 de mayo de 2027

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció oficialmente que el 60.º Festival de la Leyenda Vallenata se llevará a cabo del 28 de abril al 1.º de mayo de 2027, en una edición que tendrá la connotación de Rey de Reyes en los concursos de Acordeón Profesional, Canción Vallenata Inédita y Piqueria Mayor, y que incluirá, por primera vez, el concurso Reina de Reinas.

El próximo año no se realizarán homenajes. En su lugar, se exaltará la historia de las 60 versiones del Festival de la Leyenda Vallenata, iniciado en 1968, y el amplio acervo musical construido alrededor del acordeón, la caja, la guacharaca, los versos y los cantos.

La celebración destacará la evolución de un festival que ha contribuido a preservar y promover las tradiciones, costumbres, vivencias y expresiones del vallenato, música reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, explicó que la organización ya trabaja en el próximo certamen y en la manera de contar sus seis décadas de historia.

“Nosotros venimos diseñando el próximo certamen con motivo de las 60 versiones, donde se contará puntualmente su historia y la manera como se avanzó hasta llegar a tener la mayor importancia en el orden local, nacional e internacional”, señaló.

Molina Araújo recordó además que el Festival de la Leyenda Vallenata tiene como misión preservar los cuatro aires tradicionales del vallenato: el paseo, el merengue, el son y la puya.

“Hoy, el Festival de la Leyenda Vallenata es el guardián encargado de preservar los cuatro aires tradicionales como son el paseo, el merengue, el son y la puya. Desde ya les cursamos la invitación a Valledupar”, agregó.

Seis décadas de historia

Desde su primera edición, impulsada por Consuelo Araujonoguera, Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona, el Festival de la Leyenda Vallenata se consolidó como uno de los principales escenarios para la música vallenata. En 1968, Alejandro Durán Díaz se convirtió en el primer Rey Vallenato, en una competencia en la que participaron nueve acordeoneros.

Con el paso de los años se incorporaron nuevas categorías. En 1969 comenzó el concurso de Canción Vallenata Inédita, cuyo primer ganador fue el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, con el paseo Rumores de viejas voces. Ese mismo año se creó el concurso de Acordeón Aficionado, ganado por Emiliano Zuleta Díaz.

En 1970 nació la categoría de Acordeón Infantil, cuyo primer ganador fue Ciro Meza Reales. En 1971 se creó la categoría adolescente, que tuvo como ganador a Antolín Arias López.

Posteriormente, en 1972, se incorporó la categoría de Acordeón Semiprofesional, ganada por Alberto Rada Ospino, mientras que en 1979 comenzó el concurso de Piqueria, cuyo primer ganador fue Andrés Emilio Beleño Paba.

En 1981 aparecieron por primera vez los grupos de piloneras durante la inauguración del festival. Actualmente cuentan con categorías mayores, juveniles e infantiles. Desde 1994, la Danza del Pilón se convirtió en concurso.

En 2003 comenzó el concurso de Acordeón Juvenil, cuyo primer ganador fue Luis José Villa Guette. Posteriormente se incorporaron las categorías de Piqueria Infantil, en 2018, y Acordeonera Mayor y Acordeonera Menor, en 2019.

También hace 16 años comenzó el concurso de pintura infantil ‘Los niños pintan el Festival de la Leyenda Vallenata’, iniciativa que integra a los estudiantes de Valledupar al certamen.

Desde Valledupar, la Capital Mundial del Vallenato, el 60.º Festival de la Leyenda Vallenata será el escenario para recorrer seis décadas de historia y destacar el trabajo realizado para conservar y promover el vallenato raizal en Colombia y otros lugares del mundo.

El Festival de la Leyenda Vallenata es Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo con la Ley 739 del 26 de abril de 2002, y se ha consolidado como un espacio para exaltar la música vallenata, sus raíces y a Valledupar como epicentro de este género.

La fecha de la próxima edición fue establecida por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata con siete meses de antelación, con el propósito de que concursantes y visitantes puedan prepararse para llegar a Valledupar entre el 28 de abril y el 1.º de mayo de 2027.