Carlos Vives gana el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Carlos Vives sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria musical. El cantante samario se llevó el Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su producción ‘El Último Disco Vol. 1’, durante la 27.ª entrega de estos premios, que se realiza este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

El álbum representa un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien se ha destacado por llevar los sonidos del vallenato y la música colombiana a escenarios internacionales. Con este galardón, Vives continúa consolidando su vínculo con las raíces musicales del país.

La ceremonia de este año reúne a reconocidos intérpretes de la música latina. Entre los artistas colombianos que llegan con nominaciones y presentaciones se encuentran Karol G, Shakira, Juanes, Feid y Fonseca, quienes hacen parte de las figuras que generan expectativa durante la entrega de los gramófonos.

Una jornada de premios en Las Vegas

La entrega de los Latin Grammy 2026 comenzó a las 3:00 p. m., hora colombiana, con la Premiere, una ceremonia previa en la que se entregan la mayoría de los galardones.

La gala principal se desarrolla durante la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con presentaciones musicales y la entrega de algunas de las categorías más importantes.

Karol G y Shakira también figuran entre las artistas más galardonadas de la noche, en una edición que reúne a representantes de distintos géneros y países de la música latina.

Carlos Vives y su recorrido en los Latin Grammy

A lo largo de su carrera, Carlos Vives ha acumulado 19 premios y 49 nominaciones al Latin Grammy, de acuerdo con el registro de la Academia Latina de la Grabación.

Entre sus reconocimientos se encuentran el premio a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’, en 2023, y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por ‘Cumbiana II’, en 2022. También ganó Mejor Canción Pop/Rock junto a Fito Páez por ‘Babel’.

Su nuevo galardón por ‘El Último Disco Vol. 1’ se suma a una trayectoria en la que ha contribuido a llevar el vallenato y otros sonidos colombianos a públicos internacionales.

La entrega de los premios continúa en Las Vegas. ¿Cuál artista colombiano esperas que se lleve un Latin Grammy este año?