Nobsa se prepara para vivir la versión 39 del Festival Vallenato: habrá concurso Rey de Reyes

Nobsa

Todo está listo para que Nobsa viva la versión número 39 del Festival Vallenato Nobsa, Folclor y Tradición 2026, una celebración que este año tendrá como principal atractivo el concurso profesional Rey de Reyes, en el que participarán destacados intérpretes del acordeón.

La programación comenzará este viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 de la mañana, en el parque principal, con las primeras rondas de las diferentes categorías. Durante el fin de semana se desarrollarán las competencias de son, puya, piquería y canción inédita, además de las semifinales y finales.

El alcalde de Nobsa, Ricardo Granados, destacó la importancia cultural y económica que representa este encuentro para el municipio y la región.

“Este es uno de los eventos que dinamiza la economía, no solo de los nobsanos, sino también de la provincia de Sugamuxi. Eso es a lo que debemos apuntarle todos los alcaldes: dinamizar una provincia y una región, porque de nosotros depende la economía de nuestros pobladores”, manifestó.

El mandatario extendió la invitación a los visitantes para que disfruten de la competencia musical y de la programación artística que tendrá lugar durante los tres días.

“Vamos a tener los mejores exponentes del acordeón en Nobsa, Boyacá. Tendremos las categorías aficionado, provinciano, infantil, piquería y canción inédita. Los esperamos para que disfruten del vallenato y le pongan la ruana al acordeón”, expresó Granados.

La programación artística contará con Diego Daza el viernes 13; Elder Dayán y Karen Lizarazo el sábado 14; y Los Betos el domingo 15. También se rendirá homenaje a Diomedes Díaz con la participación de Orlando Liñán, Rafael María Díaz y Diomedes de Jesús Díaz.

El alcalde aseguró que el municipio cuenta con la preparación logística y el acompañamiento de la Policía de Boyacá y el Ejército Nacional para garantizar el desarrollo de las actividades.

“Ya estamos listos en logística, tarimas, estamos listos para comenzar mañana a las 8:00 de la mañana en el parque principal. Los esperamos para comenzar los concursos”, concluyó el mandatario.

Con esta nueva edición, Nobsa busca seguir consolidándose como escenario de encuentro para los amantes del vallenato y fortalecer la actividad turística, cultural y comercial de la provincia de Sugamuxi.

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Programación del Festival Vallenato de Nobsa, Boyacá, 2026. Ampliar Programación del Festival Vallenato de Nobsa, Boyacá, 2026. Cerrar