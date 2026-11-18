Conozca la fecha en la que pagan la ‘prima de navidad’ a los pensionados de Colpensiones | Getty Images/ Colpensiones

El Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) es una alternativa de ahorro voluntario y flexible, diseñada para proteger a las personas en su edad de retiro laboral. Los BEPS permiten a los vinculados construir un capital que les asegure un futuro con bienestar.

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Vale aclarar que este no es un sistema pensional, ni sustituye los aportes para pensión, sino que es un mecanismo de ahorro voluntario y flexible que le permitirá a la población adulta contar con ingreso vitalicio de acuerdo con los ahorros.

Cómo retirar ahorros de BEPS en Colpensiones

Para retirar los ahorros acumulados en el BEPS, las personas deben haber alcanzado la edad de retiro, 57 años para mujeres y 62 años para hombres, o demostrar que no cumple con los requisitos para acceder a una pensión mínima.

Según el tipo de solicitante, se debe reunir la siguiente documentación:

Cédula de ciudadanía en original y una certificación bancaria activa a su nombre (con vigencia no mayor a 30 días) donde se desembolsarán los recursos.

Herederos, en caso de fallecimiento del titular: registros civiles de nacimiento y defunción del vinculado, registro civil de nacimiento (o matrimonio/declaración de convivencia si es cónyuge o compañero), fotocopia de la cédula ampliada al 150%, certificación bancaria).

Pasos para realizar la solicitud

Consultar el estado de la cuenta y el monto acumulado ingresando con el número de documento en la Sede Electrónica de Colpensiones.

Ir de manera presencial a cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) a nivel nacional con el documento de identidad y certificación bancaria.

Radicar la solicitud para destinación de recursos BEPS en la modalidad de devolución de ahorros y firmar el formulario correspondiente.

Colpensiones validará la información y realizará la transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada.

¿Cómo vincularse al programa BEPS y empezar a ahorrar?

Presencial: En cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) distribuidos en todo el territorio nacional.

En cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) distribuidos en todo el territorio nacional. Virtual: Ingresando a la Zona Transaccional de la página web oficial: www.colpensiones.gov.co.

Una vez vinculado, puede realizar sus aportes y ahorros de forma fácil y segura en más de 40 mil puntos de recaudo autorizados a nivel nacional de las redes Su Red/Paga-Todo y SuperGIROS, disponibles en locales, droguerías, tiendas y supermercados cercanos a su hogar o lugar de trabajo.

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Una de las características más destacadas de este programa es su flexibilidad en cuanto a los montos de ahorro. Según confirmó Colpensiones, los vinculados podrán realizar aportes de $20.000, y tienen la posibilidad de efectuar varias transacciones al día en los puntos de recaudo autorizados.

La cuenta de BEPS es completamente gratuita y no genera cobros adicionales.

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