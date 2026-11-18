Como renovar la decoración navideña en 2026 ; ahorre dinero con artículos de segunda mano / Catherine Falls Commercial

A pesar de la inflación en el país y el constante aumento en la canasta básica familiar, el último informe de Fenalco para el 2025 reveló que Navidad se mantiene como uno de los motores más cruciales para el comercio de Colombia.

Entre los gastos más comunes en la época navideña, se encuentran las decoraciones para el hogar. Adicionalmente, el 38% de los colombianos opta por renovar una parte de sus elementos decorativos.

¿Cómo renovar la decoración navideña de forma económica?

A la hora de querer renovar la decoración, no siempre es necesario comprar todos los artículos nuevos. Existen alternativas que facilitan darle otra vida a los elementos navideños que ya existen en su hogar.

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Regresar a las navidades pasadas

Antes de pensar en comprar todos los adornos nuevos, es buena idea regresar a las cajas que están escondidas y redescubrir lo que se encontraba guardado.

Cambiar los adornos de lugar, agrupar los elementos por colores o hacer una mezcla entre los adornos y los elementos naturales es otra forma de redecorar el hogar.

La mesa también puede ser navideña

Uno de los puntos de encuentro importantes en la Navidad es la mesa, y para convertirla en parte de la celebración no necesita que haya una vajilla nueva.

Un mantel, servilletas de tela o un adorno de centro con velas puede enriquecer la mesa con el espíritu navideño. Adicionalmente, el uso de pocillos coloridos o bandejas para presentar los bocadillos es otra manera de decorar la mesa.

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Los artículos de segunda mano como tesoros navideños

No todo lo que llega a casa para adornar tiene que ser nuevo. Según Gotrendier, plataforma de segunda mano, el mercado de segunda mano se ha convertido en una alternativa para quienes disfrutan encontrar adornos especiales, buscar estilos diferentes o adornar sin gastar de más.

Adornos para el árbol de Navidad, figuras navideñas, hasta vajillas, jarrones y detalles para la mesa; los objetos que cerraron su ciclo en otros hogares pueden llegar a ser los protagonistas en las nuevas celebraciones.

Además de encontrar piezas únicas, con una historia diferente, esta forma de consumo permite darles una segunda vida a recursos que pueden encontrarse en perfecto estado y evitar su pérdida total.

El mercado de segunda mano permite descubrir objetos diferentes, renovar espacios y tener un consumo más ecoamigable y, al tiempo, poder consumir de una forma más amigable sin necesidad de un presupuesto exagerado.

Finalmente, a esto se puede sumar el intentar comprar objetos que no tengan como único propósito la época navideña, sino que pueden ser elementos decorativos una parte considerable del año.

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