Este es el calendario completo de semanas de cotización para mujeres: reducción por años hasta 2036 / Sladic

El Gobierno Nacional estableció un calendario para la reducción de las semanas de cotización requeridas para las mujeres. Esta reducción se implementará de forma gradual a partir de enero de 2026 y continuará hasta el año 2036.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-054/24, impulsó la reducción gradual, buscando un sistema pensional más justo y equitativo para aquellas que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias y al desarrollo del país.

Esta medida mantiene la edad de cotización para mujeres en 57 años y aplica tanto para Colpensiones como para los fondos privados del país. Según la ley, en 2026, el requisito para mujeres en Colpensiones bajó de 1.300 a 1.250 semanas (50 menos).

La disminución continuará anualmente en 50 semanas hasta alcanzar un total de 1.000 semanas en el año 2036. Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, explicó que esta medida es un reconocimiento a los derechos de la mujer y a la ausencia de derechos que han padecido en años anteriores. Además de la reducción anual de semanas, se suma un beneficio adicional: la disminución de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos.

Calendario completo

En 2025, las mujeres necesitaban 1.275 semanas de cotización. Esta cifra disminuirá progresivamente cada año. Para 2026, se requerirán 1.250 semanas, y en 2027, la cifra será de 1.225 semanas. La tendencia a la baja continúa, llegando a 1.200 semanas en 2028 y 1.175 semanas en 2029.

Para el año 2030, las semanas de cotización se reducirán a 1.150. En los años siguientes, la disminución continuará: 1.125 semanas en 2031, 1.100 semanas en 2032, 1.075 semanas en 2033, 1.050 semanas en 2034 y 1.025 semanas en 2035. Finalmente, para el año 2036, el requisito de semanas de cotización para las mujeres en Colombia se establecerá en 1.000 semanas.

Adicionalmente, la entidad continuará aplicando la Oportunidad de Traslado, el Código del Trabajo y la Seguridad Social, brindando tranquilidad en la etapa de retiro, pagos oportunos y beneficios a sus afiliados y pensionados.

Oportunidad de traslado: Una ventana para el bienestar futuro

Pensando en el bienestar y la tranquilidad futura de las personas, Colpensiones invita a sus afiliados a informarse y aprovechar la Oportunidad de Traslado, establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esta medida permite a los ciudadanos cambiar de régimen pensional, ya sea del fondo privado a Colpensiones o viceversa.

Para acceder a esta oportunidad, las mujeres deben tener 47 años o más y un mínimo de 750 semanas cotizadas. En el caso de los hombres, los requisitos son 52 años o más y un mínimo de 900 semanas cotizadas. Es indispensable realizar la doble asesoría obligatoria, un proceso que permite comparar proyecciones y tomar una decisión informada y conveniente para el futuro pensional.

Esta oportunidad estará disponible hasta el 16 de julio de 2026 y se encuentra plenamente vigente, sin necesidad de procesos judiciales. Colpensiones reitera su compromiso de proteger los derechos pensionales de todos los colombianos y colombianas, trabajando incansablemente para asegurar un futuro más justo y equitativo.

Requisitos

Pueden acceder quienes cumplan los siguientes requisitos: