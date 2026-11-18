Gobierno reversa el aumento del IVA al alimento de animales de compañía
Tras descartar el IVA a la canasta familiar, el Gobierno de De La Espriella también retrocede en la intención de subir el impuesto a la comida de animales de compañía.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que no habrá aumento al IVA de los alimentos para animales de compañía, confirmando que se retira este artículo de la reforma tributaria impulsada desde el Gobierno.
Según escribió el mandatario en su cuenta de X, él mismo dio la instrucción al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, de “mantener sin cambios el impuesto a estos productos”.
Noticia en desarrollo...
Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...