El presidente Abelardo De La Espriella anunció que no habrá aumento al IVA de los alimentos para animales de compañía, confirmando que se retira este artículo de la reforma tributaria impulsada desde el Gobierno.

Según escribió el mandatario en su cuenta de X, él mismo dio la instrucción al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, de “mantener sin cambios el impuesto a estos productos”.

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