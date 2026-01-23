Así puede acceder a pensión con solo 900 semanas en Colombia: requisitos para recibir el beneficio

La posibilidad de acceder a una pensión continúa siendo una de las mayores preocupaciones para los trabajadores colombianos. Mes a mes, millones de personas realizan aportes con la esperanza de garantizar ingresos estables al finalizar su etapa laboral.

Con la reciente reforma pensional en Colombia, el sistema experimenta cambios profundos que buscan ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la pensión, especialmente para quienes están cerca de cumplir los requisitos.

Nuevo sistema pensional y modelo mixto de cotización

Uno de los ajustes más importantes introducidos por la reforma es la adopción de un modelo mixto, que redefine la forma en la que se distribuyen los aportes entre Colpensiones y los fondos privados. Este cambio pretende fortalecer el sistema público y garantizar mayor sostenibilidad financiera, sin eliminar por completo la participación del sector privado.

Dentro de este nuevo esquema, el régimen de transición se convierte en una figura clave para miles de afiliados que podrían pensionarse bajo las normas anteriores.

¿Quiénes pueden pensionarse con 900 semanas en Colombia?

La reforma establece que los hombres que hayan cotizado 900 semanas o más antes del 1 de julio de 2025 cumplen uno de los requisitos esenciales para acceder al régimen de transición. En el caso de las mujeres, el número de semanas exigidas es menor:

Mujeres: 750 semanas cotizadas

750 semanas cotizadas Hombres: 900 semanas cotizadas

Quienes alcancen este umbral podrán pensionarse conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993, sin verse afectados por el aumento progresivo de semanas y condiciones que introduce la nueva normativa.

¿Cuántos años de trabajo equivalen a 900 semanas cotizadas?

Una de las preguntas más frecuentes entre los afiliados es cuántos años de trabajo representan 900 semanas. La equivalencia es clara:

900 semanas corresponden a cerca de 17 años y 4 meses de cotización continua

Esto significa que los hombres que completen ese tiempo antes de julio de 2025 podrán mantener las condiciones del sistema anterior, siempre que adelanten los trámites dentro de los plazos legales.

¿Qué es el régimen de transición y por qué es tan importante?

El régimen de transición fue diseñado para proteger a los trabajadores que están próximos a pensionarse. Permite que ciertos afiliados continúen bajo las reglas previas a la reforma, sin importar la edad, siempre que cumplan las semanas exigidas antes del 30 de junio de 2025.

Este beneficio es determinante para quienes no desean someterse a los nuevos requisitos del sistema pensional.

Traslado a Colpensiones: quiénes pueden hacerlo y hasta cuándo

Colpensiones confirmó que pueden solicitar el traslado de régimen:

Mujeres con 750 semanas o más

Hombres con 900 semanas o más

Además, quienes tengan 47 años o más (mujeres) o 52 años o más (hombres) pueden acogerse a una figura especial que permite el cambio de fondo incluso en etapas avanzadas de la vida laboral. La fecha límite para solicitar el traslado es el 16 de julio de 2026.