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Este martes 17 de noviembre, la plenaria de la Cámara de Representantes archivó, en segundo debate, el Proyecto de Acto Legislativo 301 de 2026, que pretendía modificar el artículo 197 de la Constitución Política para impedir que quien hubiera sido elegido y ejercido en propiedad como alcalde mayor de Bogotá durante el periodo inmediatamente anterior a una elección presidencial pudiera inscribirse como candidato o ser elegido presidente o vicepresidente.

La restricción también cobijaba a quienes renunciaran anticipadamente al cargo, por lo que no bastaría con dejar la Alcaldía antes de terminar el mandato para evitar la inhabilidad.

Uno de los argumentos centrales del representante David Cote, autor del proyecto archivado, era evitar que la administración de Bogotá se utilizara como plataforma de proyección política hacia la Presidencia, afectando las decisiones y prioridades de la ciudad.

“Se vuelve un problema en el cual el alcalde quiere utilizar a la ciudad para llegar a la Presidencia y el presidente para bloquear al candidato, como estaba pasando con Galán y con Petro también”, advirtió el congresista.

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Cabe resaltar que la iniciativa contemplaba un régimen de transición para que la nueva inhabilidad comenzara a aplicarse a partir de las elecciones presidenciales de 2034, sin afectar las aspiraciones de quienes participaran en los comicios de 2030.

Aunque el proyecto había superado su primer debate el 27 de octubre en la Comisión Primera de la Cámara, con ponencia de la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, este martes la plenaria de la Cámara aprobó una proposición de archivo, dejando hundida la reforma.

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Con esta decisión, se mantiene el régimen constitucional vigente de inhabilidades para aspirar a la Presidencia y no entra en vigor la restricción especial que planteaba el proyecto para los alcaldes de Bogotá.

Sin embargo; el proyecto será presentado nuevamente en marzo del 2027, según anunció el representante Cote.