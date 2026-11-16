Decoración navideña se cayó en reconocido centro comercial de Bucaramanga: denuncian riesgo

Momentos de temor vivieron varios clientes del Café Juan Valdez, ubicado en el Centro Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, luego de que parte de la decoración navideña, una de las esferas decorativas que cuelgan del techo, se desprendiera y cayera sobre una de las mesas del establecimiento.

El hecho ocurrió el sábado 15 de noviembre, alrededor de las 6:00 de la tarde. Según el relato de Laura Mantilla, una persona que presenció lo sucedido, la estructura cayó con fuerza, partió la mesa y rodó hasta quedar cerca de la barra del café.

“De un momento a otro cayó sobre una de las mesas del café en el que nos encontrábamos, partiendo la mesa. Salió rodando y trató de meterse a la barra”, contó a Caracol Radio.

La caída estuvo cerca de alcanzar a clientes que se encontraban en mesas cercanas. De acuerdo con el testimonio, algunas personas salieron corriendo al escuchar el fuerte estruendo, mientras quienes estaban en el establecimiento quedaron sorprendidos por lo ocurrido.

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Afortunadamente, la mesa sobre la que cayó la decoración estaba desocupada y no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, quienes presenciaron el hecho manifestaron su preocupación por el riesgo que habría representado si alguien hubiera estado sentado allí.

La ciudadana pide que revisen las decoraciones navideñas y su seguridad.

Tras el incidente, personal de servicios generales y vigilancia del centro comercial se acercaron al lugar y retiraron la mesa afectada. Según el testimonio, los clientes que estaban en el café decidieron abandonar el establecimiento por temor a que otra de las estructuras pudiera desprenderse.

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La persona que reportó lo sucedido expresó su preocupación por las condiciones de seguridad de los elementos decorativos instalados en el techo y pidió que se revisen sus sistemas de sujeción para evitar un accidente de mayores consecuencias.

Hasta el momento, no se conoce una explicación oficial sobre las causas del desprendimiento ni un pronunciamiento de la administración del centro comercial frente a lo ocurrido. Caracol Radio intentó comunicarse con la parte directiva y/o administrativa del centro comercial, sin embargo, no halló respuesta; estaremos a la espera de su pronunciamiento.