¿Busca cómo decorar su árbol de Navidad? Conozca cómo hacer esferas recicladas en tendencia

No es un secreto que cuando llega diciembre, una parte de los gastos puede irse en decoración navideña, cuando ya las decoraciones del legado familiar quieren guardarse o las luces y demás adornos ya piden cambio.

Es en este mes también que aparecen nuevas tendencias para la decoración del árbol y el hogar, y las propuestas ecoamigables toman protagonismo. Entre las opciones más virales se encuentra un adorno para el árbol que permite reemplazar las clásicas esferas por una opción más económica y que mantenga la elegancia.

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Esferas de hilo de yute, una opción ecológica para decorar la Navidad.

Las esferas de hilo de yute se volvieron tendencia al ser una opción más rústica para decorar el hogar y darle ese toque artesanal. Estos adornos se pueden usar para rellenar cuencos vacíos, bandejas o floreros y, claro, para decorar la Navidad sin gastar dinero.

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Esferas de yute: paso a paso para hacerlas desde casa

El hilo de yute es uno de los materiales más versátiles para las manualidades y los proyectos ecoamigables, ya que da una imagen más cálida que funciona en los escenarios navideños. Para hacer las esferas se necesitan pocos materiales:

Un globo

Hilo de yute

pegamento

Escarcha o brillantina

Hilo adicional para colgar el adorno

Paso uno: Debe inflar el globo; lo ideal es que sea del tamaño de una esfera para colgar en el árbol, pero puede variar los tamaños si lo desea para tener adornos diferentes.

Paso dos: Debe colocar pegamento sobre toda la superficie del globo y luego enrollar el hilo alrededor del globo, formando una estructura entrecruzada; si quiere lograr el efecto calado, es importante dejar ciertos espacios libres.

Paso tres: Una vez haya terminado de entrecruzar el hilo, debe dejar que el pegamento se seque por completo y esto es importante para que el adorno conserve la forma esférica.

Paso cuatro: Una vez el pegamento haya secado y la figura esté endurecida, pinche el globo y retire los excesos de la figura con cuidado. De esta forma quedó confeccionada la esfera hueca con el hilo.

Paso cinco: Si su propósito es colgar estas esferas en el árbol, es importante incorporarle un hilo bien atado para sujetarlo a una de las ramas.

Paso seis (opcional): Puede aplicarle la escarcha para conseguir un acabado iluminado que destaque con el árbol, y las figuras de yute pueden destacar al hacerlas en diferentes tamaños y tonos de yute, y que su hogar destaque en nochebuena.

Con esta propuesta, es posible tener una decoración que mantenga la elegancia, resalte por la creatividad durante las novenas navideñas y que sea amable con su bolsillo en época de viajes, regalos y otros gastos.

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