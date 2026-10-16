Hasta cuándo pagan la prima de Navidad en 2026: ¿Quiénes la reciben y cómo calcularla?

La prima de Navidad es uno de los pagos que más esperan millones de empleados en Colombia al final de cada año, siendo un reconocimiento de sus empleadores al trabajo y desempeño que tuvieron.

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¿Quiénes reciben la prima de Navidad?

La prima de Navidad la reciben todos los trabajadores formales en el país, es decir, quienes cuentan con un contrato legal y prestaciones de ley tanto en el sector público como privado.

Para el sector público, según destaca Función Pública, todos los empleados vinculados a entidades e instituciones de carácter nacional o territorial reciben prima de Navidad.

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¿Hasta cuándo pueden pagar la prima de Navidad?

Las empresas son libres de pagar la prima de Navidad desde el 1 de diciembre. Sin embargo, es el 20 de diciembre el plazo máximo para que las empresas y público consignen este ‘bono’, según destaca el Ministerio de Defensa en su portal.

¿Cómo se calcula la prima de Navidad? Fórmula y ejemplo

La fórmula para calcular la prima de Navidad es:

Salario mensual base + auxilio de transporte x días trabajados en el semestre / 360 días

EJEMPLOS:

Si un empleado gana el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y trabajó todo el segundo semestre de 2026, recibirá de prima: $1 millón

$1′750.905 COP (salario mínimo base) + $249.095 COP (auxilio de transporte) x 180 (días trabajados de julio a diciembre) / 360 = $1’000.000 COP

Si el empleado con el salario mínimo mensual legal vigente solo trabajó tres meses del segundo semestre de 2026, recibirá: medio millón de pesos.

$1′750.905 COP (salario mínimo base) + $249.095 COP (auxilio de transporte) x 90 (días trabajados en 3 meses) / 360 = $500.000 COP

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Errores comunes al calcular la prima de Navidad

Porvenir, fondo privado de pensiones, destaca en su página web algunos errores básicos de los colombianos a la hora de calcular su prima de Navidad:

No tener en cuenta los auxilios de transporte o internet (si le aplica): si le aplican esos aportes, debe sumarlos en la ecuación. Multiplicar el sueldo y los aportes por meses y no por días: recuerde que los permisos e incapacidades cuentan como trabajados. Ignorar las variables: a pesar de que deben ser sumados a la ecuación, primero se recomienda calcular con su salario base. Para constatar estos montos, verifique con sus desprendibles de nómina.

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