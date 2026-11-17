El Slackline es un deporte que comenzó a desarrollarse cómo actividad independiente en el contexto de los parques naturales de Estados Unidos durante los años ochentas. Quienes escalaban empezaron a usar su equipo de cintas para mantener el equilibrio a centímetros del suelo.

Con el tiempo, la práctica se expandió por el mundo y el Highline es su versión extrema: los atletas deben caminar sobre una cintaanclada a montañas, cañones, acantilados o edificios a varios metros sobre el vacío.

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Este diciembre, el Highline llega a Colombia en la Chuntiva Highline World Cup 2026, la que será la primera Copa Mundial de Highline que se realice en el país, según sus organizadores.

Atletas representantes de 10 países se encontrarán entonces del 11 al 13 de diciembre en el Gran Cañón de Chuntiva en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca.

El alcalde del municipio, Leonardo Acuña Guasca, compartió que “será un evento sin precedentes en Latinoamérica. Tendremos tres días de competencia donde se elegirá al mejor.”

Así, entre las veredas de Cerinza y Río Chiquito, los participantes divididos en categorías femeninas y masculinas, competirán sobre dos líneas paralelas de 190 metros de longitud instaladas a 150 metros de altura. Para la modalidad de Speed Highline, en la que los competidores deben recorrer la línea en el menor tiempo posible, se delimitarán pistas de 50 a 70 metros.

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Adicionalmente, el evento será punto de encuentro para atletas élite que recorrerán una línea de un kilómetro de longitud suspendida a más de 400 metros de altura.

¿ Por qué elegir Gutiérrez cómo punto de encuentro?, pues Andrés Felipe Díaz, organizador del encuentro y director de Slako Colombia, el grupo pionero de este deporte en el país, compartió que “desde el momento cero, ya que venía en la carretera, vi ese gran cañón, esas montañas de fondo y desde ahí ya sabía que se venía algo.”

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Entre los protagonistas del evento estarán presentes Diego Alejandro Molano y Kuba Morawski.

El primero, un cundinamarqués que posee el récord mundial de Highline a ciegas certificado por la asociación internacional de Slackline. El reconocimiento lo merece su desempeño en el Cañón del Chicamocha en abril de 2026, donde caminó 3.254 metros con los ojos vendados sobre una cinta a 300 metros de altura. Esto durante dos horas y sin caídas.

El segundo, un atleta polaco, que según la prensa posee el récord mundial masculino en al modalidad de velocidad por su recorrido de 100 metros en 12 minutos y 18 segundos.

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Finalmente, el evento no solo convoca a deportistas. El organizador Andrés Felipe Díaz, junto al alcalde Acuña, aseguran que “en estos años hemos trabajo con la alcaldía en diferentes procesos con las comunidades que vienen precisamente a impulsar acá el turismo en al región.”

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Siguiendo esa intención, quiénes asistan al campeonato también tendrán la oportunidad de disfrutar de “una gran oferta gastronómica, cultural y calidad humana de los habitantes de Gutiérrez disponibles para atenderlos”, además de rutas de senderismo y actividades en el río como el rafting, aseguró el alcalde Acuña.

La competencia premiará a los mejores atletas y avanza en un nuevo encuentro hacia las comunidades de Cerinza y Río Chiquito del 17 al 20 de diciembre.