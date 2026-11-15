En 100 días de gobierno de Abelardo De la Espriella: ¿qué ha cambiado en Bogotá y Cundinamarca?

Clara Lucía Sandoval y Abelardo de la Espriella. Al fondo, Bogota. Fotos: suministrada y Getty Images.

Colombia

Este 15 de noviembre se cumplen los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Durante este periodo, Bogotá y Cundinamarca han estado en la agenda del Ejecutivo con anuncios de inversión, reuniones con autoridades locales, operativos de seguridad y propuestas para fortalecer la conexión regional.

Entre los principales asuntos están la continuidad de las obras del Metro de Bogotá, la financiación de proyectos viales y las acciones contra las estructuras delincuenciales en la capital.

Metro de Bogotá: recursos y compromisos de financiación

Uno de los primeros acercamientos entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía se produjo el 25 de agosto, cuando el presidente se reunió con el alcalde Carlos Fernando Galán para establecer una agenda de trabajo conjunto.

Posteriormente, el 2 de septiembre, De la Espriella recorrió las obras de la primera línea del Metro y ratificó el compromiso de la Nación con su financiación.

El 28 de octubre anunció que el presupuesto nacional de 2027 contempla 1,9 billones de pesos para el proyecto. También mencionó la financiación de los estudios y diseños de la línea cuatro y la gestión de 450.000 millones de pesos para el corredor Suba-Cota.

Sobre la calle 13, aseguró que el Gobierno mantendría los recursos comprometidos para esta obra.

Operación Kratos: 172 capturas en Bogotá

En materia de seguridad, uno de los principales operativos del periodo fue la Operación Kratos, realizada el 28 de octubre con participación de más de 1.400 integrantes de la Policía, el Ejército y el CTI de la Fiscalía.

Según el balance oficial, la intervención dejó 172 capturas, 114 allanamientos y la incautación de armas, granadas y estupefacientes.

Tras el operativo, el presidente anunció consejos de seguridad mensuales y acciones focalizadas en localidades como Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Salud, educación, vivienda y ambiente

Durante la jornada de anuncios para Bogotá, el Gobierno también presentó compromisos en otros sectores:

Salud: 10.845 millones de pesos para la dotación del Hospital La Victoria y respaldo a proyectos relacionados con el San Juan de Dios y Bogotá Bio.

10.845 millones de pesos para la dotación del Hospital La Victoria y respaldo a proyectos relacionados con el San Juan de Dios y Bogotá Bio. Educación: el SENA pondrá su capacidad a disposición para certificar a 18.765 personas.

el SENA pondrá su capacidad a disposición para certificar a 18.765 personas. Vivienda: revisión de 570 mejoramientos pendientes desde 2023.

revisión de 570 mejoramientos pendientes desde 2023. Ambiente: cerca de 146.000 millones de pesos del Fondo Verde para el Clima, para proteger páramos y fuentes hídricas.

Bogotá y Cundinamarca: 34 proyectos por $71,2 billones

Otro de los anuncios se conoció el 26 de octubre, cuando el Departamento Nacional de Planeación presentó un portafolio preliminar de 34 proyectos para Bogotá y Cundinamarca, con una inversión indicativa de 71,2 billones de pesos.

La propuesta contempla 17 proyectos para Cundinamarca, 12 para Bogotá y cinco compartidos. Entre las iniciativas se encuentran proyectos relacionados con el Metro, los sistemas Regiotram, infraestructura, movilidad, salud, educación y protección ambiental.

Además, el borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 incluye propuestas para intervenir cinco corredores viales nacionales conectados con Bogotá, fortalecer el transporte público, ampliar la capacidad aeroportuaria de la Región Centro y avanzar en programas de vivienda y saneamiento ambiental.