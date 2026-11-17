Boyacá

La Asamblea de Boyacá aprobó las vigencias futuras excepcionales por más de $105 mil millones para garantizar la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2027. La decisión quedó establecida mediante la Ordenanza 138 de 2026, aprobada el pasado 12 de noviembre, y autoriza al gobernador Carlos Amaya a comprometer los recursos y adelantar los procesos contractuales y financieros para que el servicio comience desde el primer día del calendario escolar.

Con esta aprobación se busca asegurar la entrega oportuna de complementos alimentarios a niños, niñas y adolescentes de los 120 municipios no certificados del departamento, incluida la comunidad indígena U’wa, evitando interrupciones en el programa y garantizando condiciones para la nutrición, el desarrollo integral y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas.

La secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco, agradeció el respaldo de los diputados a la iniciativa y destacó la participación del Ministerio de Educación Nacional y de las administraciones municipales en la financiación del programa. La funcionaria señaló que esta aprobación representa un paso importante para garantizar la alimentación escolar desde el inicio de las actividades académicas.

“Este es un paso muy importante para garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban su alimentación escolar desde el primer día de clases. Agradecemos a la Asamblea Departamental por su respaldo, al Ministerio de Educación Nacional por la cofinanciación y a los municipios por sus aportes y por el compromiso con la ejecución de los recursos. Entre todos seguimos fortaleciendo un programa que queremos mantener como el mejor del país”, manifestó.

Por su parte, el subdirector del PAE en Boyacá, Óscar Carrillo, explicó que la aprobación de las vigencias futuras brinda seguridad financiera para avanzar en los procesos de contratación y asegurar la continuidad del servicio en todo el departamento, con especial atención a las comunidades que requieren mayores garantías de acceso y permanencia educativa.

“Expresamos nuestro agradecimiento a los diputados de la Asamblea Departamental por aprobar esta ordenanza, que nos permite avanzar en la contratación de las vigencias futuras y garantizar que, desde el primer día del calendario escolar de 2027, los niños, niñas y jóvenes de los 120 municipios no certificados reciban su alimentación”, indicó.