FMI respalda plan económico de De la Espriella, pero advierte riesgo de un ajuste desordenado( Getty Images )

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio su respaldo a la agenda económica del gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque advirtió que el éxito del plan depende de que el Congreso apruebe a tiempo el ajuste fiscal que propone el Ejecutivo.

Así lo señaló este 17 de noviembre el equipo técnico del FMI, encabezado por el economista Ding Ding, al término de su visita a Bogotá entre el 3 y el 13 de noviembre. La misión hizo la revisión anual de la economía colombiana, conocida como consulta del Artículo IV, que el organismo realiza a todos sus países miembros.

El FMI destacó que Colombia tiene un largo historial de resiliencia económica, gracias a instituciones sólidas, un banco central independiente, una tasa de cambio flexible y un sistema financiero robusto. Sin embargo, señaló que el país enfrenta desequilibrios heredados: una deuda pública elevada, grandes necesidades de financiamiento y altos compromisos de gasto.

A esto se suma el terremoto de agosto, que según el organismo generó grandes necesidades de reconstrucción en un momento en que el margen fiscal ya era limitado.

Para el FMI, el nuevo gobierno reconoce la magnitud del reto. Según el organismo, existe consenso en que mejorar de forma decidida las finanzas públicas y restablecer la transparencia fiscal es hoy la prioridad más urgente de la política económica.

El Fondo calificó la Ley de Rescate Económico como “un paso importante en la dirección correcta”. La iniciativa busca racionalizar el gasto público, reducir las rigideces del presupuesto, hacer el sistema tributario más eficiente y progresivo, y fortalecer las instituciones fiscales. También incluye medidas para impulsar la inversión y el empleo, y protege el gasto destinado a la población más vulnerable.

El FMI fue claro en que la aprobación oportuna del paquete en el Congreso será clave para darle credibilidad al ajuste. Sin un ajuste adecuado y a tiempo, advirtió, la confianza se deterioraría, los costos de endeudamiento podrían seguir subiendo y el país podría terminar enfrentando un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, con serias consecuencias sociales y económicas.