Grupo Éxito invertirá $10.000 millones en la recuperación de familias afectadas por el terremoto
Entre agosto y septiembre de 2026, Grupo Éxito y Fundación Éxito entregaron paquetes nutricionales a más de 32.000 familias afectadas en cinco departamentos y 78 municipios, con una inversión superior a los 1.883 millones de pesos.
Medellín, Antioquia
Cerca de 4.000 familias de Valle del Cauca, Risaralda y Quindío serán beneficiadas con una nueva fase de recuperación social y comunitaria liderada por Grupo Éxito y Fundación Éxito, que contará con una inversión de 10.000 millones de pesos.
La iniciativa comenzará en noviembre de 2026 y se extenderá durante 14 meses, con programas enfocados en nutrición materno infantil, salud mental y educación y formación para el empleo. El propósito es acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y contribuir a su recuperación a largo plazo.
En esta segunda etapa, más de 2.000 familias serán las primeras beneficiadas, especialmente hogares con niños y niñas en primera infancia y mujeres gestantes de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.
Fundación Éxito continuará aportando 2,4 pesos adicionales para la restauración de las familias
Los recursos hacen parte de los aportes realizados por clientes, proveedores y aliados a través de campañas de recaudo, sumados a la inversión de la organización. Según informaron las entidades, por cada peso donado, Fundación Éxito aportó y continuará aportando 2,4 pesos adicionales.
Diana María Pineda Ruiz, directora ejecutiva de Fundación Éxito, señaló que la recuperación de las familias requiere acompañamiento continuo y oportunidades que permitan superar las consecuencias de la emergencia, más allá de la atención humanitaria inicial.
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Con esta nueva fase, las organizaciones buscan fortalecer el bienestar de las familias, apoyar a la primera infancia y contribuir a la recuperación económica y social de las comunidades impactadas por el terremoto.