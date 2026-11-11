Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: ocho temas que marcarían la agenda de Bogotá y Cundinamarca

Colombia

El borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del Gobierno de Abelardo de la Espriella incluye varios asuntos relacionados con Bogotá y Cundinamarca. Entre ellos están la conexión de la capital con los municipios vecinos, el fortalecimiento de la seguridad, las intervenciones viales y los proyectos de saneamiento.

El documento también reconoce problemas de coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para planear y financiar iniciativas de alcance regional.

Estos son los ocho puntos principales:

Movilidad e integración regional

El Gobierno reconoce la congestión entre Bogotá y los municipios vecinos, las deficiencias de las vías secundarias y terciarias y la falta de articulación en los proyectos de transporte. Propone fortalecer los sistemas de transporte masivo y regional.

Infraestructura vial

El programa “Vías de la Patria Milagro” contempla ocho corredores nacionales, cinco de ellos conectados con Bogotá: Bogotá-Bucaramanga, Bogotá-Duitama, Bogotá-Villeta, Bogotá-Puerto Boyacá y Bogotá-Neiva. Se plantean obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, aunque no se detallan los tramos que serían intervenidos.

Conectividad aérea

Se propone ampliar la capacidad aeroportuaria de la Región Centro y fortalecer su papel como nodo de conectividad y logística. No se especifican terminales, obras ni inversiones.

Seguridad

El documento reconoce problemas de criminalidad en corredores urbanos y rurales de la Región Centro. Entre las propuestas están fortalecer las capacidades de la Policía, mejorar la financiación territorial de la seguridad y reducir el hacinamiento en centros de detención transitoria.

Saneamiento ambiental y río Bogotá

Se plantean inversiones para el tratamiento y reúso de aguas residuales, recuperación de cuencas y aprovechamiento de biosólidos. Bogotá aparece como referente regional para proyectos de tratamiento y reúso del agua, aunque no se establece una inversión específica para la recuperación del río Bogotá.

Transporte público

Se propone reorganizar rutas, optimizar flotas, modernizar el recaudo, incorporar vehículos de bajas emisiones y fortalecer los mecanismos de financiación. Estas medidas podrían tener implicaciones para sistemas como TransMilenio, pero no se anuncian compromisos específicos para este servicio.

Vivienda

El borrador incluye los programas “Mi casa milagro”, “Mejora tu casa, mejora tu vida”, “Mi casa rural” y “País de Propietarios”, enfocados en subsidios, mejoramiento de vivienda, créditos y titulación de predios. Aún no se establece metas particulares para Bogotá y Cundinamarca.

Articulación institucional

Se propone mejorar la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios, mediante acuerdos que definan responsabilidades, financiación y seguimiento a los proyectos regionales.

¿Qué falta por definir?

Aunque estas iniciativas hacen parte del borrador del Plan Nacional de Desarrollo, su inclusión no significa que tengan viabilidad aprobada ni recursos garantizados. El documento advierte que los proyectos deberán avanzar en su formulación y definir sus mecanismos de financiación.

Por ahora, estos son los principales planteamientos que podrían marcar la agenda de Bogotá y Cundinamarca durante el periodo 2026-2030.