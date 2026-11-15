Fixture del Deportivo Cali en los cuadrangulares: así serán sus partidos en el Grupo B

El Deportivo Cali ya conoce sus rivales y el calendario de enfrentamientos para los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. Después de finalizar la fase del Todos Contra Todos, el conjunto dirigido por Rafael Dudamel quedó ubicado en el Grupo B, junto con América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

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La Dimayor definió el orden de los seis compromisos, aunque todavía no ha anunciado las fechas ni los horarios. El equipo verdiblanco comenzará su camino en condición de local, cuando reciba a Millonarios en el estadio de Palmaseca.

Para la segunda jornada, el Cali tendrá que visitar a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en el primer clásico vallecaucano de esta instancia. Posteriormente, regresará a casa para enfrentar a Atlético Bucaramanga, en el tercer partido de la fase.

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La segunda vuelta comenzará con una visita al conjunto santandereano en el estadio Américo Montanini. Después, el equipo azucarero volverá a Palmaseca para recibir a América, en el segundo clásico de la zona, correspondiente a la quinta jornada.

Finalmente, el Deportivo Cali cerrará los cuadrangulares fuera de casa, cuando visite a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

¿Cómo le fue frente a Bucaramanga, América y Millonarios?

En los enfrentamientos de la fase regular, el Deportivo Cali tuvo un balance de tres empates frente a sus próximos rivales. Igualó 1-1 ante Millonarios en El Campín, empató 1-1 frente a Atlético Bucaramanga en Palmaseca y terminó 0-0 contra América de Cali en el clásico vallecaucano, disputado en el Pascual Guerrero.

De esta manera, el conjunto azucarero no consiguió victorias frente a ninguno de los tres equipos que tendrá que enfrentar nuevamente en los cuadrangulares.

Así será el fixture del Deportivo Cali en los cuadrangulares: