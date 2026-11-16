Quindío o Real Cartagena jugarán la final del Torneo de Ascenso: Así van las posiciones del Grupo B

Quindío desaprovechó una opción de oro para sellar su clasificación a la final del segundo semestre del Torneo de Ascenso. Un solo punto le bastaba al equipo Cuyabro para clasificar; no obstante, los dirigidos por Harold Rivera no aprovecharon la localía en el Estadio Centenario de Armenia.

Tigres 0-2 Real Cundinamarca

En el Estadio Metropolitano de Techo, Tigres cayó 0-2 ante el Real Cundinamarca y firmó su eliminación en los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso.

Jhojan Amaya fue la gran figura del encuentro, abriendo el marcador a los 8 minutos. Luis Palacios desperdició un penalti que pudo haber mantenido con chances a los locales al 85; mientras que el mismo Amaya liquidó las acciones a los 90+4 minutos.

Deportes Quindío 0-1 Real Cartagena

Lo que prometía ser una fiesta en el Estadio Centenario de Armenia, terminó en un espectáculo bochornoso. Quindío cayó 0-1 ante el Real Cartagena en casa, con un solitario gol de Edison López, al minuto 50.

El VAR anuló un discutido gol de Javier Reina para los locales, que recibieron un segundo tanto en tiempo de descuento, lo cual desató una violenta reacción de un sector de la afición, ingresando al campo y obligando a que el partido fuera detenido por varios minutos.

Tras varios intentos fallidos por reanudar el encuentro, finalmente pudieron regresar los equipos al campo de juego, invalidándose el tanto, por falta previa, pero corroborándose la victoria del visitante 0-1.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Deportes Quindío 9 5 +1 2. Real Cartagena 8 5 +1 3. Real Cundinamarca 5 5 -1 4. Tigres 5 5 -1

Última fecha del Grupo B

Todavía no se ha definido la programación para la última jornada del Grupo B, el cual se estará definiendo con los siguientes partidos:

Real Cartagena Vs. Tigres

Real Cundinamarca Vs. Deportes Quindío