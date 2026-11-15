Fixture del América para cuadrangulares: clásico caleño y partidos ante Millonarios y Bucaramanga // Tomado de 'X' @AmericadeCali

El segundo semestre de la Liga Colombiana en el año 2026 cerró su fase regular y quedaron confirmados grupos y partidos de los cuadrangulares semifinales. El América de Cali, que ya estaba clasificado, venció al Deportivo Pereira en Yopal y consiguió ser segundo.

Gracias al triunfo propio y al empate del Cali, logró quedarse con el segundo lugar y la ventaja deportiva: punto invisible y cerrar la fase de grupos como local. El grupo del equipo vallecaucano quedó integrado por el Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

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Así quedó el calendario

El América de Cali abrirá los cuadrangulares en condición de visitante, cuando enfrente al Atlético Bucaramanga en el Estadio Americo Montanini, mientras que para la segunda jornada será local frente al Deportivo Cali en el primer partido del clásico vallecaucano en esta fase de grupos.

La tercera fecha será frente a Millonarios en Bogotá y en la cuarta enfrentará al mismo rival pero esta vez en el Estadio Pascual Guerrero.

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Para la quinta jornada se jugará el tercer clásico caleño de la temporada, siendo este el primero que se jugará en el Estadio Deportivo Cali.

Gracias a la ventaja deportiva, el América jugará contra el Atlético Bucaramanga en condición de local en el cierre de la fase de los cuadrangulares semifinales.

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Desempeño el América ante sus rivales

Durante el todos contra todos, el conjunto caleño enfrentó una vez a cada uno de sus rivales y empató ante todos ellos. El primer equipo que enfrentó fue al Atlético Bucaramanga y empató a uno en el Americo Montanini con goles de Luciano Pons (Bucaramanga) y Yani Quintero (América).

El segundo de los duelos fue ante Millonarios en la fecha 17 y el partido terminó sin goles en el Estadio el Campin. Después, el duelo contra el Cali, que fue en la jornada siguiente, también se empató a cero, esta vez con América en condición de local.