Inglaterra doblega a España y pone fin a su récord mundial sin derrotas

Inglaterra derrotó 3-2 a España en el estadio Estadio Riyadh Air de Madrid y terminó con una histórica racha de 44 partidos oficiales sin perder del equipo dirigido por Luis de la Fuente. En un encuentro de alta intensidad, el conjunto de Thomas Tuchel tomó una ventaja de tres goles, pero tuvo que resistir hasta el final ante la reacción de los locales, que estuvieron cerca de conseguir el empate.

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Desde el comienzo, Inglaterra impuso condiciones con una presión alta que complicó la salida de España. Los visitantes generaron varias oportunidades durante los primeros minutos y mantuvieron a la Roja lejos de su habitual dominio del balón. La recompensa llegó justo antes del descanso, cuando Harry Kane convirtió un penalti para poner el 0-1.

El panorama empeoró para los españoles en el inicio de la segunda mitad. Al minuto 53´, Ezri Konsa aprovechó un tiro de esquina para ampliar la ventaja y, cuatro minutos después, Ben White marcó el tercero tras una asistencia de Jude Bellingham. Con el 0-3, Inglaterra parecía tener el partido bajo control.

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España cerca del empate

Sin embargo, la expulsión de Elliot Anderson al minuto 62´, tras cometer una falta sobre Lamine Yamal dentro del área, cambió el desarrollo del encuentro. La acción terminó en penalti y Mikel Oyarzabal se encargó de convertirlo para descontar. El gol reactivó al Metropolitano y le dio impulso a España para buscar una remontada que parecía complicada.

Con un hombre más, la selección española se volcó al ataque y encontró el segundo tanto al minuto 75´. Lamine Yamal protagonizó una jugada por la banda y asistió a Nico Williams, quien definió para poner el 2-3.

España estuvo cerca de conseguir la igualdad, especialmente con remates de Fermín López y Aymeric Laporte, pero el arquero James Trafford respondió con intervenciones decisivas para sostener el triunfo inglés. Pese a la insistencia de la Roja durante los minutos finales, el marcador no volvió a moverse.

La derrota significó el final de una racha de 44 partidos oficiales invicta para España, que llevaba 968 días sin perder. Además, Inglaterra aseguró el primer puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones, en un resultado que confirmó la competitividad entre dos de las selecciones protagonistas del fútbol internacional.