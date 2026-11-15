Santa Fe ya conoce su camino en los cuadrangulares 2026-ll: así será su fixture en el Grupo A

Independiente Santa Fe ya conoce el camino que deberá recorrer en los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. Luego de finalizar la fase del Todos Contra Todos, el conjunto dirigido por Pablo Repetto quedó ubicado en el Grupo A, donde tendrá como rivales a Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Medellín.

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El equipo bogotano comenzará su participación fuera de casa, enfrentando al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Posteriormente, Santa Fe tendrá dos partidos consecutivos como local. Primero recibirá a Once Caldas y después se medirá con Atlético Nacional en Bogotá. Estos encuentros serán importantes para buscar una buena posición en el grupo antes de afrontar la segunda mitad de los cuadrangulares.

En la cuarta jornada, el equipo bogotano volverá a enfrentarse con Nacional, esta vez en condición de visitante en el estadio Atanasio Girardot. Luego viajará a Manizales para jugar contra Once Caldas en el estadio Palogrande, en el que será su último compromiso fuera de casa.

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Finalmente, Santa Fe cerrará los cuadrangulares frente a Independiente Medellín, esta vez en Bogotá junto a su hinchada. De esta manera, el conjunto cardenal tendrá la posibilidad de disputar uno de sus últimos tres encuentros en condición de local.

¿Cómo le fue frente a Once Caldas, Medellín y Nacional?

En los enfrentamientos previos de esta temporada, Santa Fe tuvo resultados variados frente a sus rivales del Grupo A. Por Liga, empató 2-2 ante Once Caldas en Bogotá, derrotó 1-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y cayó 2-0 frente a Atlético Nacional en Medellín. Además, por la Copa Colombia, perdió 2-0 contra Once Caldas en el partido de ida de su serie.

Así será el fixture de Santa Fe en los cuadrangulares: