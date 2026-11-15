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15 nov 2026 Actualizado 01:31

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Liga Colombiana

Dimayor reveló el calendario completo de cuadrangulares de Liga colombiana

Vea cómo se jugarán las seis fechas camino a la final del certamen.

Millonarios vs. América

Millonarios vs. América

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La fecha 19 de la Liga colombiana tuvo emociones en los siete partidos que se disputaron de manera simultánea. Millonarios y Once Caldas fueron los últimos dos equipos que sellaron la clasificación a cuadrangulares, mientras que América se sumó a Nacional como los clubes que se quedaron con la ventaja deportiva del punto invisible.

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Posterior a la definición, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares, que dejó emparejamientos interesantes y que prometen buenos partidos en búsqueda de los dos finalistas.

Fixture completo de cuadrangulares

Ya se conocían los enfrentamientos de la fecha 1 de cuadrangulares: por el Grupo A Once Caldas volverá a verse las caras ante Nacional, mientras que Medellín y Santa Fe harán lo propio. Por el lado B, Cali recibirá a Millonarios y Bucaramanga al América.

Luego Dimayor reveló el fixture completo de los dos grupos. Entre lo más llamativo destaca que, por haber terminado en las primeras posiciones, Nacional y América cierran la instancia en condición de local.

Asimismo, el clásico paisa entre Nacional y Medellín se disputará en las fechas 2 y 5, primero con el Verdolaga siendo local.

Definidos los clasificados a cuadrangulares de Liga colombiana: Así quedó la tabla de posiciones

Millonarios y América se verán las caras por el Grupo B de manera consecutiva. Por la tercera jornada, el Embajador será local y en la cuarta fecha, lo será el Escarlata.

Dimayor

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¿Cuándo iniciarán los cuadrangulares de la Liga colombiana?

Partiendo que entre semana habrá Copa Colombia, con los partidos de vuelta entre Nacional-Once Caldas y América-Internacional de Bogotá, se espera que la primera fecha de cuadrangulares inicie el viernes 20 de noviembre.

A falta de confirmación, es posible que la instancia de cuadrangulares vaya hasta la segunda semana de diciembre, para luego darle paso a las finales de Liga y de Copa.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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