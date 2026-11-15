Dimayor reveló el calendario completo de cuadrangulares de Liga colombiana
Vea cómo se jugarán las seis fechas camino a la final del certamen.
La fecha 19 de la Liga colombiana tuvo emociones en los siete partidos que se disputaron de manera simultánea. Millonarios y Once Caldas fueron los últimos dos equipos que sellaron la clasificación a cuadrangulares, mientras que América se sumó a Nacional como los clubes que se quedaron con la ventaja deportiva del punto invisible.
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Posterior a la definición, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares, que dejó emparejamientos interesantes y que prometen buenos partidos en búsqueda de los dos finalistas.
Fixture completo de cuadrangulares
Ya se conocían los enfrentamientos de la fecha 1 de cuadrangulares: por el Grupo A Once Caldas volverá a verse las caras ante Nacional, mientras que Medellín y Santa Fe harán lo propio. Por el lado B, Cali recibirá a Millonarios y Bucaramanga al América.
Luego Dimayor reveló el fixture completo de los dos grupos. Entre lo más llamativo destaca que, por haber terminado en las primeras posiciones, Nacional y América cierran la instancia en condición de local.
Asimismo, el clásico paisa entre Nacional y Medellín se disputará en las fechas 2 y 5, primero con el Verdolaga siendo local.
Definidos los clasificados a cuadrangulares de Liga colombiana: Así quedó la tabla de posiciones
Millonarios y América se verán las caras por el Grupo B de manera consecutiva. Por la tercera jornada, el Embajador será local y en la cuarta fecha, lo será el Escarlata.
¿Cuándo iniciarán los cuadrangulares de la Liga colombiana?
Partiendo que entre semana habrá Copa Colombia, con los partidos de vuelta entre Nacional-Once Caldas y América-Internacional de Bogotá, se espera que la primera fecha de cuadrangulares inicie el viernes 20 de noviembre.
A falta de confirmación, es posible que la instancia de cuadrangulares vaya hasta la segunda semana de diciembre, para luego darle paso a las finales de Liga y de Copa.