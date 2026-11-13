Estados Unidos afirmó que la suspensión de despegues aéreos no se debe a un ataque terrorista

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a “una interrupción en las telecomunicaciones”.

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre”, explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país este viernes 13 de noviembre de 2026, debido a una falla en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo. La medida fue adoptada por razones de seguridad y se mantendrá hasta que las autoridades autoricen la reanudación de las operaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema afecta a todos los centros de control de rutas aéreas y anunció que técnicos de la FAA trabajan para identificar y solucionar la falla. Aunque no se ha establecido el origen del incidente, los primeros reportes señalan interrupciones en las frecuencias de comunicación utilizadas por los controladores para coordinar los vuelos.

La emergencia comenzó con restricciones en los aeropuertos de Chicago O’Hare y Midway, pero posteriormente la FAA extendió la suspensión a todo el territorio estadounidense. La orden obliga a mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar, mientras que las aeronaves que ya están en vuelo pueden continuar hacia sus destinos. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán gestionados caso por caso.

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