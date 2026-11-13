¿Qué está pasando con las comunicaciones en los vuelos en Estados Unidos?: Piloto experto explica

En las últimas horas de este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país debido a una falla en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo.

Lea también: Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

Técnicos de la FAA trabajan para identificar y solucionar la falla. Aunque no se ha establecido el origen del incidente, los primeros reportes señalan interrupciones en las frecuencias de comunicación utilizadas por los controladores para coordinar los vuelos.

Esta situación no pasaba en Estados Unidos desde el año 2023, cuando hubo una falla en los sistemas de comunicaciones aéreas que afectó la operación durante dos horas, antes había ocurrido con el atentado a las torres gemelas en 2001.

Ante estos hechos y la duda de muchos viajeros, Caracol Radio consultó con el piloto experto en aviación, Esteban Saltos, quien explicó en qué consiste esta falla.

¿Qué está pasando con el espacio aéreo de Estados Unidos?

El piloto indicó que, en este momento no se ha confirmado por parte de la AFA cuál es el problema de fondo que ocasionó la paralización de todo el espacio aéreo a nivel nacional

“En este momento no se sabe todavía qué tiempo va a tomar y todos los aviones han sido instruidos para aterrizar. No está autorizado ningún avión para que despegue y estamos a la espera de más información por parte de la Autoridad Aeronáutica”, dijo el piloto a Caracol Radio.

Le puede interesar: ¿Cuándo fue la última vez que se paralizó el tráfico aéreo en Estados Unidos?

¿Cómo se garantiza la seguridad de los pilotos en vuelo?

Saltos contó que en estos momentos los aviones están recibiendo control de vuelo, es decir, no hay una alerta o una emergencia en el cual se haya perdido eso. “Hay problemas de comunicación en uno de los módulos que controla los vuelos en altitud desde los 18.000 pies hasta los 60.000 pies, el problema es únicamente en Estados Unidos, por ahora”, confirmó el experto.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: