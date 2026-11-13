Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país este viernes 13 de noviembre de 2026, debido a una falla en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo. La medida fue adoptada por razones de seguridad y se mantendrá hasta que las autoridades autoricen la reanudación de las operaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema afecta a todos los centros de control de rutas aéreas y anunció que técnicos de la FAA trabajan para identificar y solucionar la falla. Aunque no se ha establecido el origen del incidente, los primeros reportes señalan interrupciones en las frecuencias de comunicación utilizadas por los controladores para coordinar los vuelos.

La emergencia comenzó con restricciones en los aeropuertos de Chicago O’Hare y Midway, pero posteriormente la FAA extendió la suspensión a todo el territorio estadounidense. La orden obliga a mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar, mientras que las aeronaves que ya están en vuelo pueden continuar hacia sus destinos. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán gestionados caso por caso.

La interrupción ocurre en medio de los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura tecnológica del sistema de navegación aérea estadounidense. En enero de 2023, una falla informática en el sistema que transmite avisos de seguridad a los pilotos también obligó a suspender temporalmente los despegues en todo el país. Aquella interrupción duró cerca de dos horas.

Por ahora, las autoridades no han informado cuánto tiempo tomará restablecer las comunicaciones. La suspensión puede generar retrasos y alteraciones en las conexiones aéreas, por lo que la FAA pidió a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

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