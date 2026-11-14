Así quedaría la jornada laboral en Colombia 2027: ¿Cuántas horas se reducen el próximo año?

La reducción de la jornada laboral es, probablemente una de las leyes que más han festejado los trabajadores, pues desde 2021 se ha venido implementando la Ley 2101, que establece la reducción gradual de las horas de trabajo semanales.

Según la normativa, se busca que los empleados pasen de 48 a 42 horas de trabajo a la semana, realizando reducciones al año. Siendo así, el 16 de julio de 2024 se pasó de 47 horas a 46 y el 16 de julio de 2025 se redujo a 44 horas.

Dando cumplimiento a la ley, el proceso de implementación de la reducción de la jornada laboral se extendió por un periodo de cuatro años, llegando a tener 42 horas semanales para este 2026.

Es decir que la reducción definitiva de la jornada laboral máxima a 42 horas semanales entró en vigor el 15 de julio de 2026, culminando el proceso gradual de la Ley 2101 de 2021, lo que significa que NO habrá más reducción de jornada laboral en años próximos.

¿Le pueden disminuir el salario por la reducción de la jornada laboral?

Dicha normativa (Ley 2101 de 2021) señala en su artículo 4 que la reducción de la jornada laboral no significa disminución de su salario, pese a que se trabajan menos horas.

“La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores”, se lee en la ley.

Sin embargo, los empleadores están en completa libertad de reducir la jornada como mejor les parezca, teniendo en cuenta que el salario no puede reducir pese a que son menos horas laborales.

¿Se pierde el día de la familia por la reducción de la jornada laboral en 2026?

Una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores es si se perderá el día de la familia. Según la normativa, el día de la familia no se acaba, pero el empleador no está en la obligación de otorgarlo tras la reducción de la jornada laboral.

“La Ley 2101 de 2021 indica que, con ocasión de la disminución de la jornada laboral, los empleadores quedarán exentos de dar cumplimiento a la Ley 1857 de 2017 (que otorga el denominado ‘Día de la familia’) y de la Ley 50 de 1990 (que brinda dos horas de la jornada semanal para actividades recreativas)”, explica en un ABC de la reducción de la jornada laboral Johanna Katherine Valencia Grimaldos, líder de Comités Técnicos del Consejo Colombiano de Seguridad.

En la misma ley se lee: “la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017″.

¿Hasta cuándo hay plazo para concertar el salario mínimo 2027?

Aunque se tenía previsto que la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aperturara el próximo 25 de noviembre, desde el Ministerio de Trabajo se propuso adelantar el encuentro inicial al 18 del mismo mes.

Con esto, se espera desde la cartera poder analizar con una semana de antelación las variables técnicas de la negociación, como el IPC, el PIB y la cifra de productividad.

La comisión tiene el plazo inicial hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo entre las partes. De lo contrario, las negociaciones podrían prorrogarse hasta el 30 de diciembre de 2026.

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