¿Cuándo comienzan las negociaciones para salario mínimo 2027 en Colombia? Esto se sabe: MinTrabajo

El aumento del salario mínimo para el otro año, es un tema que ha dado de que hablar en los últimos meses, donde varios gremios han dado su punto de vista de cuánto debería aumentar el mínimo y cuanto debería aumentar el auxilio de transporte respectivamente.

Para definir el aumento, se deben tener en cuenta dos variables relevantes, certificadas por el Dane, la inflación causada y la productividad media del trabajo.

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El Ministerio de Hacienda, que ya empezó las mesas previas para definir el primer ajuste que decidirá el gobierno de Abelardo De la Espriella.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, recalcó que el país no verá aumentos desproporcionados, porque generarían mayores presiones para los hogares.

Además, este año, hay una novedad histórica. Por primera vez en la concertación salarial del país, el Ministerio del Trabajo abrió el espacio para que las organizaciones de trabajadoras domésticas participen de forma oficial en las discusiones del salario mínimo de 2027. La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero, confirmaron esa convocatoria formal durante un encuentro de diálogo sectorial.

¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2027?

Sobre la base actual de $1.750.905, la negociación arranca con una brecha inicial de $533.026 entre las proyecciones técnicas, según los analistas económicos y las pretensiones del sector sindical. Esto sugiere que por un lado, quede una interpretación apegada a los indicadores; del otro, una aspiración que busca cambiar el punto de partida de la discusión y que, desde ya, promete tensionar cada sesión de la mesa.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su dirigente Fabio Arias, evalúa presentar una solicitud de incremento del 38,5%. Esa postura busca alcanzar el denominado “salario mínimo vital”, lo que representaría un aumento de $673.098 mensuales y fijaría el básico en $2.424.003. Por ahora, las centrales obreras defienden en general un alza superior al 10%, y esa aspiración inicial busca mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

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¿Cuándo se define el salario mínimo de 2027?

La fecha tentativa propuesta de manera preliminar para el arranque formal de los diálogos era el miércoles 25 de noviembre, pero el Gobierno Nacional estudia adelantar el inicio de la mesa de concertación para el 18 de ese mes.

Esta decisión, busca tener más tiempo para revisar los indicadores económicos y escuchar las propuestas de empresarios y representantes de los trabajadores, aunque todavía no cuenta con confirmación oficial.

La negociación se desarrolla en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que participan el Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales. Según la Ley 278 de 1996, el primer plazo para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso, las partes deben presentar por escrito las razones de sus diferencias y volver a reunirse para intentar llegar a una decisión antes del 30 de diciembre.

La decisión final impactará de forma directa los ingresos de 2,4 millones de trabajadores en el país. La mesa de negociación inicia sus conversaciones en un ambiente de marcadas diferencias cuantitativas y con cambios estructurales en su composición.

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