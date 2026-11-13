U2 presenta ‘Carnaval De Luz’, su primer álbum de estudio en nueve años

Después de nueve años sin publicar un álbum de estudio con material nuevo, U2 presenta ‘Carnaval De Luz’, su decimosexto trabajo discográfico. La producción ya está disponible a través de Island Records y marca una nueva etapa musical para la banda irlandesa, integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

El lanzamiento reúne 12 canciones que recorren diferentes sonidos y propuestas de la agrupación. Entre los temas incluidos se encuentran ‘Go (Carnaval De Luz)’, ‘La Reina’, ‘Street Of Dreams’, ‘Silencio’ y ‘The Greatest Show On Earth’, sencillos que fueron presentados previamente junto a sus respectivos videos musicales.

La llegada de este álbum representa el regreso discográfico de U2 con nuevas composiciones, luego de casi una década desde su último trabajo de estudio.

U2 presenta ‘Torn’ junto a Dolly Parton

Uno de los lanzamientos que acompaña la llegada del álbum es ‘Torn’ (feat. Dolly Parton), en la versión Kent Wells, una adaptación country de la canción que cierra el disco.

El tema es interpretado a dúo por Bono y Dolly Parton, y fue escrito por U2, Parton y Johnny McDaid. La canción aborda la ruptura de los lazos familiares, con una historia cuyo significado también puede extenderse a otros tipos de relaciones.

De acuerdo con el comunicado, Dolly Parton grabó su participación en Nashville, Tennessee, en junio de 2026. Esta interpretación vocal fue la última que registró antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de agosto de ese mismo año.

La producción estuvo a cargo de Jacknife Lee y cuenta además con Daniel Lanois en la guitarra pedal steel. La versión fue publicada a través de Big Machine Records, sello discográfico de la artista.

‘Carnaval De Luz’ también incluye una edición especial de Propaganda

El lanzamiento del álbum llega acompañado de una edición especial de ‘Propaganda’, la revista digital de U2 que también tendrá un tiraje impreso limitado.

La publicación conmemora los 40 años de su primer número, que llegó a los seguidores de la banda en febrero de 1986. Esta nueva edición cuenta con 128 páginas e incluye letras de canciones, apuntes de Bono sobre el álbum y entrevistas exclusivas con el productor Jacknife Lee y los colaboradores Anton Corbijn, Martin Garrix y Viviane Sassen.

Además, los integrantes de U2 comparten reflexiones sobre los 50 años de historia de la agrupación, en una publicación que busca acercar a los seguidores al proceso creativo detrás de este nuevo trabajo.

U2 prepara una gira mundial para 2027

La banda también anunció su regreso a los escenarios con ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth’, una gira mundial que llevará a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a diferentes estadios durante 2027 y los años siguientes.

El recorrido comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México. Posteriormente, la etapa por Reino Unido y Europa iniciará el 26 de abril en Estocolmo. En junio, U2 ofrecerá cuatro conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

El regreso a los escenarios se suma a la publicación del álbum, con el que la agrupación vuelve a presentar material nuevo y prepara una nueva etapa de encuentros con sus seguidores.

Estas son las canciones de ‘Carnaval De Luz’

El decimosexto álbum de estudio de U2 está compuesto por 12 temas:

Go (Carnaval De Luz) La Reina Street Of Dreams The Mirror Maker (Rosalía) Superficiality If The World Is At War We Better Not Be Silencio The Greatest Show On Earth Glorify Midnight Sunshine Can’t Stop Us Now Torn (feat. Dolly Parton)

‘Carnaval De Luz’ está disponible en plataformas digitales y en diferentes formatos físicos, entre ellos CD, vinilo estándar, ediciones de colores y cajas de lujo de edición limitada.

Con este lanzamiento, U2 vuelve a la escena discográfica con un álbum que reúne nuevas canciones, colaboraciones y una propuesta que acompaña el regreso de la banda a los escenarios internacionales.