En julio de 2026, se implementará la reducción laboral de dos horas: ¿afectará el salario mensual?

Así quedaría la jornada laboral en Colombia 2026 : Cuánta horas se reducen tras ajuste de año nuevo

La reducción de la jornada laboral de 42 horas semanales entrará en vigor el próximo 16 de julio de 2026, disminuyendo dos horas adicionales para alcanzar el límite definitivo. La medida, establecida en la Ley 2101 de 2021, es de carácter obligatorio y no afecta el salario ni los derechos de los trabajadores.

El objetivo de esta ley es reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, con la condición de no disminuir el salario, esto significa que, aunque las personas laboren menos horas a la semana, sus ingresos mensuales, prestaciones sociales y demás garantías adquiridas se mantendrán intactos.

Las 42 horas semanales

La ley contempló dos alternativas para los empleadores: la implementación automática de las 42 horas semanales o la reducción gradual desde la entrada en vigencia:

16 de julio de 2023: Se redujo la primera hora, pasando de 48 a 47 horas semanales.

16 de julio de 2024: Se redujo otra hora, fijando el límite en 46 horas semanales.

16 de julio de 2025: Se aplicará una reducción de dos horas, situando la jornada en 44 horas semanales.

16 de julio de 2026: Se ejecutará la reducción final de dos horas, consolidando la jornada máxima legal en 42 horas semanales.

Nueva jornada y límite diario

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la distribución del tiempo de trabajo diario también tendrá cambios significativos. Según el Artículo 2.º de la Ley 2101 de 2021, las 42 horas podrán ser distribuidas entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días a la semana.

Conviene mencionar que se deberá garantizar el día de descanso obligatorio al trabajador, salvo en las excepciones presentadas.

En el caso de la jornada flexible, del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2101, se podrá acordar que las 42 horas se repartan durante la semana sin que se generen recargos por trabajo suplementario u horas extras. Para los trabajadores que estén bajo esta modalidad, se deberá laborar como mínimo cuatro horas continuas al día y un máximo de hasta nueve diarias.

Cambios en la jornada laboral diurna y nocturna

También se implementaron cambios claves en la duración de la jornada laboral. Según lo aprobado, la jornada diurna ahora va de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que la jornada nocturna se establece desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Con la nueva legislación, si las partes pactan en común acuerdo que la jornada ordinaria se desarrolle en horario nocturno , la jornada flexible también podrá ejecutarse en dicho horario.

Aumentará el pago por trabajar domingos y festivos un 90%

Por último, a partir del 1 de julio de 2026, los trabajadores en Colombia recibirán un recargo del 90 % por laborar fines de semana y festivos, camino a alcanzar el 100 % en 2027. La nueva reforma laboral estipula que aumentarán de forma escalonada en las siguientes fechas clave: