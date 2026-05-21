Reducción jornada laboral: Así se calculan extras y dominicales con salario mínimo desde julio 2026

Colombia tendrá en 2026 importantes cambios en las normas laborales a partir de la reducción de la jornada y también a la entrada en vigencia de la reforma, que trae consigo modificaciones clave en materia de remuneración.

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Así las cosas, a partir del 15 de julio de 2026, la jornada laboral quedará en un máximo de 42 horas semanales, como estaba contemplado en la Ley 2101 de 2021, que introdujo la reducción gradual partiendo desde las 48 horas establecidas hasta el 15 de julio de 2023.

Por otra parte, la reforma laboral contempla el aumento del valor de los recargos y las horas extras, además del cambio en los horarios nocturnos establecidos, por lo que los empleadores deberán hacer cuentas para sostener los cambios salariales que se vienen.

¿En cuánto queda el valor de la hora ordinaria con la reducción de la jornada laboral 2026?

La reducción de la jornada laboral en Colombia desde el 15 de julio de 2026 a 42 horas semanales conlleva el mandato de que no se debe afectar el salario de los trabajadores. El salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro en 2026 es de $1,750.905.

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Esto implica que el valor de la hora ordinaria en Colombia tendrá un aumento en 2026, puesto que con el nuevo límite a la jornada, para quienes devengan el mínimo pasará de los $7.959 actuales a $8.338, impactando el cálculo de horas extras y demás recargos.

¿Cómo quedaron los recargos y extras en 2026?

Con la nueva reforma laboral, a partir de julio de 2026, los valores de los recargos y horas extras quedan con los siguientes porcentajes frente al valor de la hora ordinaria.

El recargo dominical y festivo, que estaba previamente en el 80 %, pasa al 90 %, mientras que se mantienen los porcentajes del 35 % para el recargo nocturno, 25 % para las extras diurnas y 75 % para las extras nocturnas.

Cabe anotar que la reforma también introduce un cambio en la delimitación del horario nocturno, el cual ahora inicia oficialmente a las 7:00 p. m. y va hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Con estas modificaciones, algunos de los recargos combinados más comunes para los trabajadores en Colombia quedarán así:

Recargo nocturno dominical o festivo: 35 % (nocturno) + 90 % (dominical) = 125 %. Antes: 35 + 80 = 115 %.

35 % (nocturno) + 90 % (dominical) = 125 %. 35 + 80 = 115 %. Hora extra diurna dominical o festivo: 25 % (extra diurna) + 90 % (dominical) = 115 %. Antes: 25 % + 80 % = 105 %.

25 % (extra diurna) + 90 % (dominical) = 115 %. 25 % + 80 % = 105 %. Hora extra nocturna dominical o festivo: 75 % (extra nocturna) + 90 % (dominical) = 165 %. Antes: 75 % + 80 % = 155 %.

¿Cómo calcular extras y recargos con salario mínimo 2026?

Partiendo de la base de un salario mínimo de $ 1′750.905, con la hora ordinaria en $ 8.338 a partir del 15 de julio de 2026, los cálculos de extras y recargos se realizan de la siguiente manera: