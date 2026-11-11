Salario mínimo 2027: ¿En cuánto quedaría la hora laboral con aumentos de empresarios y sindicatos?

Aunque las negociaciones en la comisión tripartita para la concertación del salario mínimo 2027 en Colombia no han comenzado formalmente, ya han comenzado a conocerse las propuestas de incremento provenientes de cada uno de los sectores involucrados.

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Con un aumento inusitado del 23 % que despertó polémica en el anterior gobierno, para 2027, con el cambio de mando en el ejecutivo, se espera que las propuestas sean más austeras y apegadas a las variables técnicas que contempla la ley.

¿Cuánto es el valor de la hora laboral en Colombia con salario mínimo?

El salario mínimo para 2026 en Colombia quedó en $1′750.905, teniendo en cuenta además que desde el pasado 15 de julio se completó la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales; el cálculo del valor hora es el siguiente:

$1′750.905 dividido entre 210 horas (42 h X 5) trabajadas en promedio en un mes equivale a $8.338 = valor actual de la hora ordinaria en Colombia para quienes devengan el salario mínimo.

¿En cuánto quedaría la hora laboral en 2027 con las propuestas de aumento para el salario mínimo?

Las propuestas de los gremios empresariales y de las centrales obreras guardan un amplio margen de diferencia, lo que marca un rango amplio para la definición del salario mínimo 2027 en Colombia.

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Por parte de las centrales obreras, la propuesta más sonada es la del expresidente de la CUT, Fabio Arias, quien propuso un aumento del 38,5 %. Por el lado de los empresarios, las cifras conocidas han rondado entre un 8 y un 9,5 %.

Siguiendo cada una de estas proyecciones, el valor de la hora con salario mínimo quedaría así:

Empresarios (8%): salario $1′890.977 ÷ 210 = $8.338, con lo que subiría 667 pesos.

salario $1′890.977 ÷ 210 = Centrales obreras (38,5%): salario $2′425.003 ÷ 210 = $11.548, para un aumento de 3.210 pesos.

¿Hasta cuándo hay plazo para concertar el salario mínimo 2027?

Aunque se tenía previsto que la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aperturara el próximo 25 de noviembre, desde el Ministerio de Trabajo se propuso adelantar el encuentro inicial al 18 del mismo mes.

Con esto, se espera desde la cartera poder analizar con una semana de antelación las variables técnicas de la negociación, como el IPC, el PIB y la cifra de productividad.

La comisión tiene el plazo inicial hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo entre las partes. De lo contrario, las negociaciones podrían prorrogarse hasta el 30 de diciembre de 2026.

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