¿Ya se arregló Microsoft? Esto se sabe de la caída y fallas en Outlook, Teams, SharePoint y más

La caída de los servicios de Microsoft ha generado dificultades para los usuarios que usan diariamente aplicaciones como Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint y Microsoft 365. Las irregularidades comenzaron durante el jueves, 12 de noviembre de 2026, y se evidenció en diferentes lugares del mundo.

Durante la mañana del viernes, 13 de noviembre, Microsoft reportó mejoras en algunos de sus servidores, además de la continuación de los ajustes para recuperar progresivamente la normalidad en todas sus herramientas.

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Problemas de Microsoft hoy

La empresa ha logrado avances en la recuperación de parte de sus servidores, pero algunos usuarios todavía experimentan interrupciones o dificultades para ingresar a sus cuentas y retrasos en el ingreso o envío de correos electrónicos.

De acuerdo con lo mencionado por Microsoft, la recuperación se está realizando por etapas, por lo que el funcionamiento de las herramientas puede variar dependiendo de los países y de la aplicación. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha o la normalización del servicio.

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¿Qué pasó con Microsoft?

La anormalidad comenzó el jueves, 12 de noviembre, y afectó diferentes aplicaciones de los servicios de Microsoft 365.

En sus primeros comunicados, la compañía explicó que estaba experimentando una elevada carga en varios servidores y que algunos de ellos estaban dejando de estar disponibles.

Posteriormente, Microsoft identificó que un proceso encargado de establecer conexiones seguras en los servidores afectados estaba sobrecargándose, lo que impedía que estos procesaran las solicitudes de manera correcta.

Para solucionar el problema, la compañía comenzó a reiniciar servidores, modificar configuraciones de red, redistribuir las solicitudes y aplicar ajustes técnicos.

Además, Microsoft aseguró que, hasta el 12 de noviembre, no se tenían indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ataque informático.

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¿Qué servicios de Microsoft están presentando fallas?

La interrupción ha afectado diferentes herramientas de Microsoft 365. Sin embargo, no todas presentan los mismos problemas, ni han dejado de funcionar en su totalidad:

Outlook : los usuarios han reportado fallas para ingresar a la bandeja de entrada, en el envío e ingreso de correos.

los usuarios han reportado fallas para ingresar a la bandeja de entrada, en el envío e ingreso de correos. Microsoft Teams: funciones relacionadas con el calendario, la programación de reuniones y la conexión.

funciones relacionadas con el calendario, la programación de reuniones y la conexión. Microsoft Copilot: algunos usuarios pueden tener problemas para cargar el asistente o recibir respuestas.

algunos usuarios pueden tener problemas para cargar el asistente o recibir respuestas. Microsoft To Do: se pueden presentar errores al cargar la aplicación o ejecutar algunas de sus funciones.

se pueden presentar errores al cargar la aplicación o ejecutar algunas de sus funciones. Microsoft 365: los reportes están enfocados con inconvenientes en diferentes herramientas administrativas y aplicaciones que dependen de los servicios afectados.

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¿Ya se arregló Microsoft?

En sus actualizaciones del viernes, 13 de noviembre, Microsoft informó que estaba observando resultados positivos en la estabilidad de los servidores después de aplicar un ajuste.

Asimismo, indicó que mantendrá el monitoreo de los cambios implementados y continuará trabajando hasta conseguir la recuperación completa de los servicios.

Por ahora, los usuarios deberán estar atentos a las nuevas actualizaciones de la compañía, pues el restablecimiento puede ser gradual.

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