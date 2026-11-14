Karol G y Thalía cantaron juntas en México durante el inicio del Tropitour

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores en Ciudad de México con la aparición de Thalía durante el inicio de su gira ‘Viajando por el Mundo, Tropitour’. Las artistas compartieron escenario en el Estadio GNP Seguros, en una presentación que reunió a dos referentes de la música latina.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando la intérprete mexicana se unió a Karol G para cantar ‘Amor a la mexicana’ y ‘Piel morena’, dos de los temas más reconocidos de su carrera.

La participación de Thalía generó emoción entre los asistentes, quienes pudieron disfrutar de una presentación que evocó algunos de los grandes éxitos del pop latino. La colaboración también permitió ver juntas a dos artistas de diferentes generaciones que han construido una importante trayectoria en la industria musical.

Thalía, reconocida por su carrera como cantante y actriz, cuenta con una amplia trayectoria musical y canciones que han trascendido fronteras. Por su parte, Karol G continúa consolidándose como una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional.

El encuentro se dio durante la primera de las tres fechas programadas por Karol G en Ciudad de México, como parte de su recorrido por México, que también contempla presentaciones en Monterrey.

Más información Karol G sorprendió en México al compartir escenario con Thalía y Becky G durante su Tropitour

La aparición de Thalía se convirtió en uno de los momentos más llamativos del concierto, en una noche en la que Karol G dio inicio a su serie de presentaciones ante el público mexicano.

Créditos: thaliahqofficial