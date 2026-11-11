Lula y Delcy Rodríguez buscan retomar las relaciones entre Brasil y Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron este miércoles 11 de noviembre sobre la posibilidad de retomar las relaciones entre sus países «al más alto nivel», durante una reunión en Antalya, Turquía, en el marco de la COP31.

Según informó el Gobierno brasileño, ambos mandatarios expresaron su disposición a recuperar plenamente los vínculos bilaterales y profundizar las conversaciones sobre posibles áreas de cooperación. Se trata de su primer encuentro presencial desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela, en enero de este año.

Uno de los asuntos centrales fue la relación económica entre los dos países. Lula manifestó su interés en continuar las negociaciones para revisar el acuerdo comercial vigente y discutir los aranceles que Venezuela aplica a los automóviles fabricados en Brasil.

Rodríguez propuso que una delegación negociadora brasileña viaje a Caracas para abordar estos temas. Los dos gobiernos también conversaron sobre la posibilidad de ampliar las inversiones de Brasil en el sector petrolero venezolano.

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Como parte de este acercamiento, acordaron que el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, visite Venezuela antes de finalizar el año.

La relación entre ambos gobiernos se había deteriorado después de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. Lula cuestionó la falta de publicación de las actas electorales y Brasil no reconoció los resultados anunciados por las autoridades venezolanas.

Las diferencias marcaron la relación diplomática durante el Gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, con Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano, los dos países buscan reabrir los canales de diálogo y avanzar en asuntos económicos y energéticos.