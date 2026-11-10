Fiscalía abre bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña y la encuentra vacía

La Fiscalía de Paraguay logró abrir este martes la bóveda descubierta en la residencia de verano de Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino. El compartimento fue localizado durante un allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre, como parte de las diligencias relacionadas con el escándalo financiero de Ueno Bank.

La estructura tenía dos puertas blindadas. Aunque los investigadores lograron abrir la primera durante el operativo inicial, una segunda compuerta, equipada con un sistema de seguridad de fabricación israelí, les impidió acceder al interior. El mecanismo incluía reconocimiento biométrico del iris, claves y llaves de seguridad.

La fiscal Silvia González explicó que pudieron ingresar después de que Peña, a través de su abogado, indicara dónde estaba escondida la llave. Al abrirla, los agentes encontraron que la bóveda estaba vacía y no contenía dinero ni objetos de valor. La defensa del exmandatario sostuvo que el espacio funcionaba como una habitación de pánico.

Una propiedad bajo administración estatal

Tras el procedimiento, la residencia quedó bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), entidad encargada de gestionar propiedades y otros activos sometidos a medidas judiciales.

De acuerdo con reportes de medios paraguayos, la construcción de la mansión tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes y habría sido financiada mediante préstamos otorgados por Ueno Bank. Las cuotas mensuales de esos créditos alcanzarían los 239 millones de guaraníes, equivalentes a seis veces el salario presidencial que recibía Peña.

La investigación por el caso Ueno Bank

El caso incluye presuntas irregularidades financieras y cuestionamientos sobre los vínculos entre la entidad bancaria y el entonces mandatario. Peña fue imputado por supuestos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, según reportes de la prensa paraguaya.

La apertura de la bóveda hace parte de las diligencias adelantadas en la residencia, mientras continúa el proceso judicial. El hallazgo de que estaba vacía no determina por sí solo la responsabilidad penal de los investigados.