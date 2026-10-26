Brasil: Lula da Silva gana la segunda vuelta presidencial y repite mandato

SAO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL - 25 DE OCTUBRE: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente en ejercicio de Brasil y candidato presidencial. (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images) / Ricardo Moreira

Luego de quedar en segundo lugar en la primera vuelta, Lula da Silva logró el respaldo mayoritario para permanecer en el poder por cuatro años más.

Luego de una reñida campaña electoral, marcada por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, el candidato Luiz Inácio Lula da Silva ganó la elección y gobernará el país por cuatro años.

En la primera vuelta de las presidenciales, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, con 56,1 millones de sufragios, frente al 45,16 % alcanzado por Lula, equivalente a 53,8 millones de votos.

São Paulo, el estado más poblado del país, se mantiene como el mayor colegio electoral de Brasil, con el 21,5 % de los votantes, seguido por Minas Gerais (10,3 %), Río de Janeiro (8 %), Bahía (7 %) y Paraná (5,4 %), según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Moderno a sus 81 años

Durante mucho tiempo rechazó el celular. A sus casi 81 años, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se proclama ahora “el rey del selfi”.

El histórico líder de la izquierda tuvo que quedar detrás del candidato conservador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de la elección presidencial para adoptar esa práctica. Desde entonces no deja de publicar videos para movilizar a sus seguidores.

Es una manera de admitir que, ante una derecha que domina las redes sociales, le llegó la hora de cambiar. Aunque para eso haya tenido que tomar clases aceleradas con jóvenes diputados más familiarizados con ese terreno.

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El presidente y candidato a reelección en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier Ampliar El presidente y candidato a reelección en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier Cerrar

El gesto también deja en evidencia cuán desfasado estaba de un país masivamente conectado y profundamente polarizado.

Tras acumular casi 12 años en el poder, el hombre del pueblo convertido en estadista logró asegurar un cuarto y último mandato frente al senador Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Intenta convencer de que su hora no ha pasado, pese al desgaste de los años.

Tras un cáncer de piel, se tocó con un sombrero panamá sobre su cabello antes negro y abundante, hoy gris y delgado, al igual que su característica barba.Pero él insiste: se siente en mejor forma que nunca.

Una vida en la política

Durante la campaña, pareció en un principio enfocado en exaltar su propia biografía, su “trayectoria épica”, en palabras de su exministro Fernando Haddad.

“Todo lo que me pasó en la vida fue un milagro”, se asombra el propio Lula.

Nació el 27 de octubre de 1945 en el seno de una familia pobre campesina de Pernambuco, en el nordeste del país. Para huir del hambre, su familia se instaló en la región industrial de São Paulo (sudeste).

Lula da Silva durante una rueda de prensa, el 18 de diciembre de 2025. FOTO: Ton Molina/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto Ampliar Lula da Silva durante una rueda de prensa, el 18 de diciembre de 2025. FOTO: Ton Molina/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto Cerrar

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Obrero desde los 14 años (cuando perdió un dedo en una fábrica), se convirtió en líder sindicalista y encabezó grandes huelgas a fines de la década de 1970, en plena dictadura militar.

Después de tres candidaturas fallidas, este exmetalúrgico entró en 2003 al Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia.

Reelecto en 2006, dejó el poder con una popularidad récord, impulsada por programas sociales financiados gracias al boom de las materias primas.

También se forjó un aura de defensor del multilateralismo y líder del Sur global.

Sus afinidades con gobiernos autoritarios de izquierda, como el de Hugo Chávez en Venezuela, le valieron, sin embargo, críticas.

580 días de cárcel

Más allá de su biografía, a Lula también lo persigue el balance de sus primeros dos mandatos.

Como si lo admitiera, este padre de cinco hijos declaró recientemente que no quiere “ser solo el presidente de Bolsa Familia”. Este programa de asistencia social para los hogares más pobres sigue siendo su legado más significativo, pero tiene más de 20 años.

En 2022, Lula derrotó por un estrecho margen al entonces presidente Jair Bolsonaro, posteriormente condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra su sucesor.

Se le reconoce haber recuperado las políticas sociales debilitadas por su antecesor y haber frenado la destrucción de la Amazonía. Su tercer mandato, sin embargo, tiene aires de ‘remake’, con pocas ideas nuevas.

Arrastra además, como un lastre, una condena por corrupción que lo llevó a pasar 580 días en la cárcel entre 2018 y 2019.

BEIJING (China), 13/05/2025.- Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends a meeting with Chinese President Xi Jinping (not pictured) at the Great Hall of the People in Beijing, China, 13 May 2025. (Brasil) EFE/EPA/TINGSHU WANG / POOL / TINGSHU WANG / POOL Ampliar BEIJING (China), 13/05/2025.- Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends a meeting with Chinese President Xi Jinping (not pictured) at the Great Hall of the People in Beijing, China, 13 May 2025. (Brasil) EFE/EPA/TINGSHU WANG / POOL / TINGSHU WANG / POOL Cerrar

Fue anulada por fallos de procedimiento y parcialidad del juez, pero la derecha sigue entonando el cántico “Lula ladrón”.

“No ves futuro”

¿Por qué el ícono de la izquierda se arriesga a librar una batalla más?. Lula, que se cuidó de impulsar a un heredero político, sostuvo previo a la segunda vuelta que quiere salvar la “democracia” frente a la extrema derecha.

Pero para Flávio Bolsonaro, “a Lula solo le importa el poder. Cuando ves a Lula, no ves futuro”.

Con videos que lo muestran en plena rutina de ejercicios, el octogenario mandatario muestra, sin embargo, una vitalidad innegable. Según él, su tercera esposa, Rosángela da Silva, “Janja”, tiene mucho que ver con ello.

Ante la posibilidad de haber perdido la segunda vuelta, su lugar en la historia estaba asegurado: ningún otro presidente elegido democráticamente ha gobernado durante tanto tiempo el país más grande de América Latina.

Lo dijo con tranquila seguridad en 2024 ante medios de comunicación extranjeros en una luminosa sala de su residencia de Alvorada: “No hay nadie en este país con más experiencia como presidente que yo”.