“El agente disfrutó plenamente pasar con ese vehículo”: dueño del Mercedes inmovilizado en Girón

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Este jueves, 12 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Álvaro Llano Barbosa, propietario del vehículo Mercedes-Benz que se hizo viral luego de que un agente de tránsito de Girón, Santander, fuera grabado conduciéndolo tras un operativo de inmovilización, entregó su versión sobre los hechos.

El empresario relató cómo ocurrió el procedimiento por el vencimiento de su SOAT, denunció presuntos errores en la inmovilización de su vehículo y respondió a las explicaciones entregadas por la Secretaría de Tránsito del municipio.

El hallazgo del vehículo fuera de los patios