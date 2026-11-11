Tránsito de Girón explica por qué agente condujo carro inmovilizado

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón entregó explicaciones sobre el procedimiento de inmovilización de un Mercedes Benz SLC 200 convertible de color rojo, un hecho ocurrido el pasado 7 de noviembre.

Álvaro Jany, el denunciante relató que uno de los agentes bajó el carro de la grúa y lo condujo por la autopista. Además advirtió que el automóvil tenía un golpe en una de las puertas delanteras.

Frente a los señalamientos, Juan Carlos Pinto, secretario de Tránsito de Girón, aseguró que el procedimiento se originó porque el vehículo no tenía vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), situación que, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, ley 769, da lugar a la imposición de un comparendo y a la inmovilización del automotor.

Según explicó el funcionario, durante el operativo el propietario manifestó que tenía afán, dejó el vehículo en el lugar junto con las llaves y se retiró. Posteriormente, cuando los agentes intentaron subirlo a la grúa, encontraron dificultades debido a la baja altura del automotor.

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“Este vehículo es muy bajito, no podían subirlo. Se hace un video que es aportado como prueba, en donde se muestra la altura del vehículo. Al igual que para demostrar el estado del automotor, se evidenciaron los rayones, los golpes y todas las novedades que tiene”, explicó Pinto.

Ante esta situación, uno de los agentes procedió a conducir el vehículo directamente desde el puesto de control hasta los patios de Tránsito. El secretario sostuvo que el desplazamiento tuvo como único propósito completar la medida de inmovilización y negó que se hubieran realizado recorridos de carácter personal.

“Se procede por parte del agente de tránsito, a criterio de él, porque es una actividad a criterio del agente de tránsito de trasladar. El vehículo se deja en patios, como se soporta con los videos e imágenes del procedimiento”, indicó.

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A través de un comunicado, la Secretaría también informó que cuenta con registros audiovisuales del estado del automotor durante el procedimiento y fotografías de su ingreso a los patios, elementos que, según la entidad, permitirán documentar lo sucedido.

Pese a las explicaciones entregadas, el secretario de Tránsito municipal confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y los organismos de control para que se revise la actuación del agente y se establezca si se cumplieron los protocolos correspondientes.

“Ya se puso en conocimiento de las diferentes autoridades y de los entes de control para que hagan verificación del procedimiento realizado por el agente de tránsito y acompañen a esclarecer los hechos”, señaló el funcionario.

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La Secretaría de Tránsito y Transporte indicó que realizará una revisión interna para establecer las condiciones en las que se efectuó el traslado del vehículo y verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

De esta manera, la entidad respondió a los cuestionamientos que surgieron alrededor del procedimiento, mientras se espera el resultado de las verificaciones anunciadas.