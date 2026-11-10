Empresario denuncia que agente de tránsito de Girón bajó su carro de la grúa para “dar una vuelta”

Le inmovilizaron el carro por falta de Soat en Girón, Santander; un agente lo bajó de grúa para dar un paseo

Bucaramanga

Álvaro Jany Barbosa, empresario de Bucaramanga, fue requerido en un puesto de control instalado por alféreces en la autopista a Girón, el pasado sábado 7 de noviembre, antes de las 11 de la mañana; en entrevista con Caracol Radio, cuenta que había renovado el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, horas antes, pero no cayó en cuenta que el documento solo iba a entrar en vigencia el domingo.

Por este motivo, los agentes que estaban en el retén tomaron la determinación de inmovilizar el carro, un Mercedes Benz SLC 200 convertible de color rojo, hecho al que no se opuso. Dice que minutos después, un amigo, socio de Copetran, pasó por el lugar y ofreció llevarlo. “Dejé el carro enganchado a la grúa y me fui”, relata.

Dos horas después, el hijo del empresario circulaba por Girón; vio el carro de su papá; le pitó para saludarlo, pero se sorprendió cuando vio que quien conducía era un agente de tránsito. “Pitaba como loco”, asegura.

“Cuando recogí el carro el lunes tenía golpeada la puerta del conductor”, denuncia. Agrega que es inaudito que “un vehículo inmovilizado porque no podía circular termine llevándoselo el mismo que lo retuvo”. Concluye que es una violación a la debida custodia del bien.

El empresario también cuenta que el comandante del puesto de control, Humberto Blanco Ardila, ex concejal de Girón, llevaba puesto un pasamontaña". Además, señala al agente Juan Reyes, identificado con placa A50, como el presunto responsable de las presuntas irregularidades, el hombre que quiso dar un paseo en el convertible rojo.