“¿Dónde está austeridad de la que hablan?”: senadora Kamelia Zuluaga por salarios en Fondo Milagro
“¿Dónde está austeridad de la que hablan?”: senadora Kamelia Zuluaga por salarios en Fondo Milagro
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En diálogo con 6AM W, Kamelia Zuluaga, senadora del Pacto Histórico, cuestionó la poca ejecución del Fondo Milagro y los salarios de varios de sus trabajadores.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...