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12 nov 2026 Actualizado 18:27

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“¿Dónde está austeridad de la que hablan?”: senadora Kamelia Zuluaga por salarios en Fondo Milagro

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En diálogo con 6AM W, Kamelia Zuluaga, senadora del Pacto Histórico, cuestionó la poca ejecución del Fondo Milagro y los salarios de varios de sus trabajadores.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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