Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 18:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

¿Juan Manuel Santos puede ser secretario general de Naciones Unidas? Esto opinan en España

Desde España lo comparan con Dag Hammarskjöld, quien logró unir e impulsar a las Naciones Unidas.

¿Juan Manuel Santos puede ser secretario general de Naciones Unidas? Esto opinan en España

¿Juan Manuel Santos puede ser secretario general de Naciones Unidas? Esto opinan en España

00:00:0001:34
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Este jueves, 12 de noviembre, el diario La Razón de España publicó un artículo que se titula ‘Otras Naciones Unidas: Juan Manuel Santos’, destacando el papel del expresidente de Colombia y su capacidad para asumir la Secretaría General de la ONU.

En su escrito, el general del ejército español Luis Alejandre asegura que Santos puede desempeñar un buen papel como secretario general de las Naciones Unidas. Incluso, lo compara con Dag Hammarskjöld, un candidato que logró poner de acuerdo y hacer funcionar a la ONU en medio de la Guerra Fría.

“Ante el próximo relevo de secretario general de NN. UU., me atrevo a pensar que Santos podría ser un nuevo Hammarksjöld, un hombre con experiencia, con el que se podría contar para reformar o reinterpretar la Carta como imprescindible instrumento de paz”, señala el último párrafo del escrito.

Escuche la noticia completa aquí:

¿Juan Manuel Santos puede ser secretario general de Naciones Unidas? Esto opinan en España

¿Juan Manuel Santos puede ser secretario general de Naciones Unidas? Esto opinan en España

00:00:0001:34
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado