¿Juan Manuel Santos puede ser secretario general de Naciones Unidas? Esto opinan en España

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Este jueves, 12 de noviembre, el diario La Razón de España publicó un artículo que se titula ‘Otras Naciones Unidas: Juan Manuel Santos’, destacando el papel del expresidente de Colombia y su capacidad para asumir la Secretaría General de la ONU.

En su escrito, el general del ejército español Luis Alejandre asegura que Santos puede desempeñar un buen papel como secretario general de las Naciones Unidas. Incluso, lo compara con Dag Hammarskjöld, un candidato que logró poner de acuerdo y hacer funcionar a la ONU en medio de la Guerra Fría.

“Ante el próximo relevo de secretario general de NN. UU., me atrevo a pensar que Santos podría ser un nuevo Hammarksjöld, un hombre con experiencia, con el que se podría contar para reformar o reinterpretar la Carta como imprescindible instrumento de paz”, señala el último párrafo del escrito.

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