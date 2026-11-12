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12 nov 2026 Actualizado 02:04

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Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños jueves 12 de noviembre: horarios y barrios afectados

La suspensión del servicio se produce por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía

Cristina Quintero

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La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este jueves 12 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios que se verán afectados en la capital, al igual que en el municipio de Soacha, y Tocancipá, en Cundinamarca.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el jueves 12 de noviembre

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 77 a la calle 79, entre la carrera 68 y la carrera 70 – Barrio Las Ferias Occidental.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 79 a la carrera 81, entre la calle 79 y la calle 82 – Barrio Autopista Medellín.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. De la calle 19 a la calle 22, entre la carrera 38 y la carrera 41 – Barrio Ortezal.

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Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00de la mañana hasta las 5:00 de la mañana. De la calle 12 a la calle 17, entre la carrera 12 y la carrera 14 – Barrio La Capuchina.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 160 a la calle 162, entre la carrera 7 y la carrera 9 – Barrio San Cristóbal Norte.

Desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 166 y la calle 168 – Barrio Santa Teresa.

Localidad de Usme

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Vereda Los Soches – Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.

Desde las 8:30de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Vereda El Porvenir – Barrio El Porvenir de Los Soches.

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde Vereda Rincón Grande – Barrio El Uval Rural.

Municipio de Soacha-Comuna 2, en Cundinamarca

Desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche Universidad de Cundinamarca – Barrio Minnesota

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde Vereda Canavita.

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