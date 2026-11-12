Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños jueves 12 de noviembre: horarios y barrios afectados
La suspensión del servicio se produce por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía
La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este jueves 12 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios que se verán afectados en la capital, al igual que en el municipio de Soacha, y Tocancipá, en Cundinamarca.
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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el jueves 12 de noviembre
Localidad de Engativá
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 77 a la calle 79, entre la carrera 68 y la carrera 70 – Barrio Las Ferias Occidental.
Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 79 a la carrera 81, entre la calle 79 y la calle 82 – Barrio Autopista Medellín.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. De la calle 19 a la calle 22, entre la carrera 38 y la carrera 41 – Barrio Ortezal.
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Localidad de Santa Fe
Desde las 8:00de la mañana hasta las 5:00 de la mañana. De la calle 12 a la calle 17, entre la carrera 12 y la carrera 14 – Barrio La Capuchina.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 160 a la calle 162, entre la carrera 7 y la carrera 9 – Barrio San Cristóbal Norte.
Desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 166 y la calle 168 – Barrio Santa Teresa.
Localidad de Usme
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Vereda Los Soches – Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.
Desde las 8:30de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Vereda El Porvenir – Barrio El Porvenir de Los Soches.
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde Vereda Rincón Grande – Barrio El Uval Rural.
Municipio de Soacha-Comuna 2, en Cundinamarca
Desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche Universidad de Cundinamarca – Barrio Minnesota
Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca
Desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde Vereda Canavita.
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