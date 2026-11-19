Trump, Xi y Putin preparan el terreno antes de su inédita cumbre en China. Fotos: Getty Images.

Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- Los presidentes de las tres mayores potencias nucleares, el estadounidense, Donald Trump, el ruso, Vladimir Putin, y el chino, Xi Jinping, se reunieron este jueves de manera inédita en Shenzhen (China) con la guerra en Ucrania y el desarme nuclear entre los asuntos a discutir.

La reunión duró alrededor de una hora y veinte minutos y tuvo lugar en el hotel Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que comenzó la víspera en Shenzhen y concluye hoy.

Xi, el anfitrión, afirmó al inicio de la cita que la “interacción positiva” entre las tres potencias “no es una opción, sino una obligación”, mientras que Putin aseguró que comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales, incluido el ucraniano.

“La historia es el mejor libro de texto”, señaló el mandatario chino, quien instó a aprender de las experiencias del pasado y recordó que los tiempos en los que los países podían vivir como “territorios aislados” han quedado atrás.

Xi defendió que las grandes potencias tienen “responsabilidades especiales” y deben trabajar conjuntamente para afrontar los desafíos globales, preservar la estabilidad estratégica y contribuir a la paz internacional.

Ucrania, sobre la mesa

Por su parte, Putin aseguró en su alocución inicial que Rusia, China y Estados Unidos tienen “muchos intereses en común, en particular en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales”, entre los que mencionó expresamente Ucrania.

El mandatario ruso explicó que había abordado el conflicto tanto en su reunión bilateral del miércoles con Xi como en la mantenida este jueves con Trump, en la que, según dijo, dedicaron “mucha atención” al conflicto por iniciativa del estadounidense.

Putin defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional “si cooperan de forma constructiva”, como socios y “sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses”.

Trump, por su parte, confirmó al comienzo de la reunión que la guerra entre Rusia y Ucrania formaría parte de las conversaciones y señaló que previamente había tenido ocasión de abordarla de manera “extensa” con Putin.

“Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, afirmó el estadounidense, en referencia a Ucrania.

La reunión se celebra después de la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances sustanciales para poner fin al conflicto.

El encuentro se produce además después de que Ucrania atacase este jueves por tercera vez esta semana el puente de Crimea, infraestructura estratégica para Rusia, y mientras los países que apoyan a Kiev celebran una reunión en Berlín, a la que asisten los presidentes y primeros ministros de Ucrania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia.

China ha mantenido una postura ambigua ante la guerra, al reclamar una solución negociada sin condenar la invasión rusa, mientras refuerza sus vínculos políticos y económicos con Moscú.

La carrera nuclear

Trump hizo un alegato en su intervención al inicio del encuentro para reducir sus respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que “estas armas no sean usadas nunca” por ningún país.

“Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, dijo

Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, afirmó no obstante que “francamente es difícil abandonar las armas nucleares, porque una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país”, y añadió: “así funciona el mundo”.

“Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear”, aseguró Trump frente a Xi y Putin.

Por su parte, Xi dijo que las armas nucleares son una “espada de Damocles” y pidió una prohibición de armas atómicas y su eliminación completa.

El líder chino dijo que los tres países deben hacer lo posible para prevenir una guerra nuclear, cumplir los tratados internacionales, mantener la estabilidad mundial y no “cruzar líneas rojas”.

Los dirigentes mantuvieron las conversaciones cuando Trump viaja siempre acompañado de su maletín nuclear, el llamado “Fútbol Nuclear”, y mientras Putin se desplazó a China con el suyo, conocido en Rusia como ‘chemodanchik’, según mostró la televisión pública rusa en un reportaje desde la ciudad de Shenzhen.

Mesa circular

La cita tuvo lugar después de que Xi y Trump mantuvieran su propia reunión bilateral. Putin fue quien se desplazó al recinto, donde los tres mandatarios se sentaron alrededor de una gran mesa circular, con Xi en el centro, el ruso a su derecha y el estadounidense a su izquierda, mientras sus respectivas delegaciones permanecían a cierta distancia.

Una decoración de flores lilas ocupaba el centro de la mesa, con las banderas de los tres países y una pintura tradicional china como fondo. EFE